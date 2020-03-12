Відомому російському актору Олексію Самойлову знадобилася допомога лікарів через ножове поранення

Актор театру і кіно сам викликав швидку. Про це РосЗМІ повідомили в четвер, 12 березня.

Медики, що приїхали на виклик, виявили, що 75-річний артист серйозно поранився. Як з'ясувалося, він готував їжу у себе на кухні і випадково впустив ножа, який впав вкрай невдало, вонзившись Самойлову в ногу. Рана виявилася досить глибокою і лікарям довелося зупиняти кров.

Самойлову надали всю необхідну допомогу і зараз загрози його здоров'ю немає.

Олексій Самойлов прославився своїми ролями в таких фільмах, як: «Вони билися за Батьківщину», «Серця чотирьох», «О 6 годині вечора після війни» і багатьох інших. Він - молодший брат Тетяни Самойлової, яка здобула світову популярність після ролі у фільмі «Летять журавлі».

До цього ми повідомляли про те, що російський актор Валерій Гаркалін потрапив в лікарню через ускладнення стану здоров'я.

За інформацією російських ЗМІ, Валерій Гаркалін був госпіталізований в одну з лікарень Москви.

У 65-річної зірки російського кіно раптово почалася задишка, а після госпіталізації медики діагностували у відомого актора пневмонію.

Повідомлялося, що Валерій Гаркалін після госпіталізації був розміщений в стаціонарному відділенні.

Варто також відзначити, що російський актор взимку 2019 року вже був госпіталізований з-за проблем з легенями. Тоді Валерій Гаркалін опинився в медичному закладі під час гастролей.

Нагадаємо, Валерій Гаркалін відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Ширлі-мирлі", "Конвалія срібляста", "Зупинка на вимогу".

До цього повідомлялося, що Гаркалін не дочекався медиків після того, як йому стало погано посеред вулиці.

«Актор Валерій Гаркалін втік від лікарів у Москві, які намагалися його госпіталізувати. Російський артист проводив час в ресторані на Тверській, коли відчув себе погано. Вийшов на вулицю, самопочуття не покращився, актор впав на землю», - говорилося в повідомленні.

Після цього очевидці викликали чоловікові карету «швидкої». Але її легенда російського кіно Валерій Гаркалін так і не дочекався.

Нагадаємо, легенду російського кіно терміново забрала швидка, озвучений страшний діагноз.

Як повідомляла Politeka, знаменитий режисер влаштував криваву різанину з лікарем.

Також Politeka писала, що Джаред Лето опинився на межі життя і смерті, перші подробиці і кадри НП.