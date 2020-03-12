Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила вибором незвичайного вбрання для роботи
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує в бірюзовому вбранні, з-під якої видніється елегантний топ в колір. Вбрання підкреслює природні форми дівчини. Доповнює образ хустку на шиї.
Уточнимо, що незважаючи на гарний знімок, шанувальники зірки залишилися безмовні – фотографією Никитюк поділилася у себе в Сторіс.
До цього ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася блискучим нарядом під час зйомок шоу
Артистка вирішила показати, в якому відео з'явиться під час одного з ефірів ювілейного десятого сезону "Хто зверху?".
Тільки вчора зірка показала, що приступає до зйомок шоу, незмінною ведучою якого є. У розділі Сторі блиснула зірка блискучим нарядом.
Зірка попозувала перед дзеркалом в одному лише піджаку вільного крою, зробленого з блискіток, але при цьому засвітила край бежевого спідньої білизни. На обличчі зірки помітний легкий макіяж з акцентом на очі. При цьому волосся знаменитість знову залишила розпущеним.
У ролику вона розповіла, що її гримерка виглядає абсолютно звичайно, без надмірностей і розкішних умов. Проте найбільше уваги привернув саме розбитий айфон співачки. В кінці відео можна почути, як сама Никитюк на нього поскаржилася, сказавши: "Боже, який він розбитий".
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