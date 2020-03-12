Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", показала новий кадр в Instagram

На фото Слава лежить на ліжку. Можна помітити частина подушки під головою. Камінська була в топіку і можна помітити під ним білизна. Варто відзначити велику зону декольте співачки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"У мене тихий годину другу добу. Тяжко мені, тяжко, не вгамувати цю злу біль. Ще й щоки повилазили, хто вам дозволяв? Залізьте назад", - сказала Слава.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під кадрами. Все із-за того, що Камінська опублікувала відео в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала себе після операції, яку приголомшила соціальні мережі.

Після розлучення Слава всіляко привертає увагу до власної персони і хвалиться різними кадрами, на яких засвічує свою струнку й підтягнуту фігуру.

особливо це привертає увагу до зіркової персони з-за чуток, пов'язаних з самим розлученням артистки. За словами самого Камінського, він нібито був незадоволений постійним бажанням зірки змінити щось в собі.

Повідомлялося, що учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала, як розважалася під час відпочинку перед концертом.

З'явившись на вулиці без макіяжу, Слава показала, як виглядає у реальному житті. Однак, за неприродного кадру виглядало це не зовсім вдало. Нагадаємо, часто шанувальники критикують славу за перебір з уколами краси і завжди просять зірку більше не робити губи, як вони виглядають неприродно.

цього разу подібних коментарів не було, оскільки в розділі Сторі прихована можливість залишити коментарі.

Нагадаємо, зухвала Камінська залишилася в одній толстовці перед концертом

А ще Politeka писала, що Камінська з «Неангелів» приголомшила кадрами на операційному столі

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