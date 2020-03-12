Світлана Лобода вразила яскравим образом у всьому червоному і зізналася, як ставиться до цього кольору

Популярна українська співачка вже якийсь час живе і працює в Росії. Лобода постійно трудиться, випускаючи нові пісні та кліпи і роз'їжджаючи по різних країнах з гастролями, але при цьому не забуває радувати своїх шанувальників новими фотографіями.

Як повідомляє Politeka, на цей раз зірка опублікувала в Instagram знімок, на якому приміряла новий образ. Так, для зйомок Лобода вибрала стильний брючний костюм-трійку яскраво-червоного кольору. На фото Лобода тільки одягає піджак, а навколо неї метушаться її помічники. Образ зірки доповнюють виразний макіяж очей і червоні губи.

«Не можу сказати, що цей колір улюблений, але, здається він мені пасує ...що скажете ? Що любите носити?», - підписала знімок співачка.

Прихильники Лободи тут же поспішили прокоментувати фото.

«Вам все пасує)) прийміть це як факт», «Світлана Сергіївна, вам будь-який колір пасує, ви ж красуня», «Ви дуже гарна на цьому фото», «Дуже пасує! Пряме волосся Вам личить найбільше», «Що не надягнете - у всьому шикарні», «Як лялька», «Обличчя ляльки», «Дуже зухвало», «Світланко, ти найкрасивіша і колір тобі дуже пасує, ти чудова, СУПЕРЗІРКА)))», - пишуть люди.

Раніше Лобода несподівано оголосила про скасування концертів за коронавіруса.

У зв'язку із загрозою поширення епідемії, Світлана змушене скасувала серію майбутніх концертів, щоб убезпечити себе і шанувальників.

Співачка розповіла, що "реалії сьогоднішнього дня" не дозволяють їй вчинити інакше і не подумати про безпеку шанувальників, поки в більшості країн розігрується епідемія коронавіруса.

«Мені завжди вкрай важко скасовувати наші зустрічі, але реалії сьогоднішнього дня такі, що я не можу не думати про нашу з вами безпеку. Впевнена, найближчим часом вірус буде переможений і ми знову будемо разом! Бережіть себе і будьте, будь ласка, здорові люблю і до зустрічі», – написала зірка.

Нагадаємо, Лобода скасувала концерти через хворобу: "Мені дуже важко...".

Як повідомляла Politeka, Лобода нарешті показала свою сім'ю у повному складі.

Також Politeka писала, що Лобода налякала несподіваною зміною зачіски.