Світлана Лобода вразила яскравим образом у всьому червоному і зізналася, як ставиться до цього кольору
Популярна українська співачка вже якийсь час живе і працює в Росії. Лобода постійно трудиться, випускаючи нові пісні та кліпи і роз'їжджаючи по різних країнах з гастролями, але при цьому не забуває радувати своїх шанувальників новими фотографіями.
Як повідомляє Politeka, на цей раз зірка опублікувала в Instagram знімок, на якому приміряла новий образ. Так, для зйомок Лобода вибрала стильний брючний костюм-трійку яскраво-червоного кольору. На фото Лобода тільки одягає піджак, а навколо неї метушаться її помічники. Образ зірки доповнюють виразний макіяж очей і червоні губи.
«Не можу сказати, що цей колір улюблений, але, здається він мені пасує ...що скажете ? Що любите носити?», - підписала знімок співачка.
Пандемія коронавіруса, переполох в Україні і стрибок курсу долара – головне за ніч
Українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався: "Невже ви вірите в ту нісенітницю..."
Зграї птахів раптово залишають Одеську область, фото: відомі причини
Рахунки українців заганяють в мінус: ПриватБанк пояснив, що відбувається
Прихильники Лободи тут же поспішили прокоментувати фото.
«Вам все пасує)) прийміть це як факт», «Світлана Сергіївна, вам будь-який колір пасує, ви ж красуня», «Ви дуже гарна на цьому фото», «Дуже пасує! Пряме волосся Вам личить найбільше», «Що не надягнете - у всьому шикарні», «Як лялька», «Обличчя ляльки», «Дуже зухвало», «Світланко, ти найкрасивіша і колір тобі дуже пасує, ти чудова, СУПЕРЗІРКА)))», - пишуть люди.
Раніше Лобода несподівано оголосила про скасування концертів за коронавіруса.
У зв'язку із загрозою поширення епідемії, Світлана змушене скасувала серію майбутніх концертів, щоб убезпечити себе і шанувальників.
Співачка розповіла, що "реалії сьогоднішнього дня" не дозволяють їй вчинити інакше і не подумати про безпеку шанувальників, поки в більшості країн розігрується епідемія коронавіруса.
«Мені завжди вкрай важко скасовувати наші зустрічі, але реалії сьогоднішнього дня такі, що я не можу не думати про нашу з вами безпеку. Впевнена, найближчим часом вірус буде переможений і ми знову будемо разом! Бережіть себе і будьте, будь ласка, здорові люблю і до зустрічі», – написала зірка.
Нагадаємо, Лобода скасувала концерти через хворобу: "Мені дуже важко...".
Як повідомляла Politeka, Лобода нарешті показала свою сім'ю у повному складі.
Також Politeka писала, що Лобода налякала несподіваною зміною зачіски.