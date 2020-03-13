Тіна Кароль засмутила прихильників заявою у зв'язку з коронавірусом

На своїй сторінці в Insragram вона опублікувала сумне фото, і розповіла, що у зв'язку з карантином, 19 її концертів переносяться.

«Друзі! З причин запровадженого карантину в країні, 19 концертів, які повинні були відбутися в березні, переносяться. Нові дати концертів ви можете побачити нижче. Всі квитки, куплені раніше - справжні. Давайте берегти один одного і будьте здорові», - написала вона.

Відзначимо, така звістка засмутила багатьох фоловерів Кароль.

«Це дуже сумно ☹️», «Сумно, в червні не зможе приїхати(( всім здоров'я!», «Бідненька… Стільки концертів. Тобі Силоньки», «Трудяжка-бджілка. Здоров'я і сил тобі», «Бережи себе», - пишуть в коментарях.

Новий графік концертів Кароль виглядає наступним чином:

25 травня Бердянськ

26 травня Енергодар

27 травня Кам'янське

28 травня Мелітополь

29 травня Покровськ

01 червня Трускавець

02 червня Радивилів

03 червня Дубно

04 червня Червоноград

09 червня Ковель

10 червня Володимир-Волинський

11 червня Луцьк

12 червня Рівне

14 червня Жмеринка

15 червня Могильов-Подільський

16 червня Умань

17 червня Біла Церква

20 червня Сміла

21 червня Олександрія

22 червня Горішні Плавні

23 червня Миргород

28 червня Бурштин

29 червня Коломия

30 червня Долина

01 липня Новий Розділ

02 липня Золочів

Нагадаємо, раніше Кароль, яка була наставницею в шоу «Голос. Діти», поділилася думкою, що зараз діти "зовсім інші".

"Вони дорослі не по роках. Я не була такою. Моїм діткам від 9 до 12 років, а я в цей час ще й не мріяла про кар'єру співачки, я просто ходила в школу і збиралася стати стюардесою, тому що мені подобалися подорожі… У мене не було якихось глобальних планів, я просто жила, насолоджуючись дитинством. Я взагалі почала співати тільки за своїм особистим бажанням з 14 років. Це досить пізно за теперішніх часів. Ті діти, які потрапили в мою команду, пройшли батли, йдуть у півфінал і фінал, — вони самі вирішили, ким їм бути. Вони усвідомлюють свій шлях і прийняли своє майбутнє. Їх заповітна мрія — це бути артистами, і вони на шляху до її реалізації", - розповіла вона.

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