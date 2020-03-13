Тина Кароль огорчила поклонников заявлением в связи с коронавирусом
На своей странице в Insragram она опубликовала печальное фото, и рассказала, что в связи с карантином, 19 ее концертов переносятся.
«Друзья! По причинам введенного карантина в стране, 19 концертов, которые должны были состояться в марте, переносятся. Новые даты концертов вы можете увидеть ниже. Все билеты, купленные ранее - настоящие. Давайте беречь друг друга и будьте здоровы», - написала она.
Отметим, такое известие огорчило многих фолловеров Кароль.
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«Это очень печально ☹️», «Печально, в июне не сможет приехать(( всем здоровья!», «Бедненькая… Столько концертов. Силоньки тебе», «Трудяжка-пчелка. Здоровья и сил тебе», «Береги себя», - пишут в комментариях.
Новый график концертов Кароль выглядит следующим образом:
25 мая Бердянск
26 мая Энергодар
27 мая Каменское
28 мая Мелитополь
29 мая Покровск
1 июня Трускавец
2 июня Радивилов
3 июня Дубно
4 июня Червоноград
9 июня Ковель
10 июня Владимир-Волынский
11 июня Луцк
12 июня Ровно
14 июня Жмеринка
15 июня Могилев-Подольский
16 июня Умань
17 июня Белая Церковь
20 июня Смела
21 июня Александрия
22 июня Верхние Плавные
23 июня Миргород
28 июня Янтарь
29 июня Коломыя
30 июня Долина
1 июля Новый Раздел
2 июля Золочев
Напомним, ранее Кароль, которая была наставницей в шоу «Голос. Діти», поделилась мнением, что сейчас дети "совсем другие".
"Они взрослые не по годам. Я не была такой. Моим деткам от 9 до 12 лет, а я в это время еще и не мечтала о карьере певицы, я просто ходила в школу и собиралась стать стюардессой, потому что мне нравились путешествия… У меня не было каких-то глобальных планов, я просто жила, наслаждаясь детством. Я вообще начала петь только по своему личному желанию с 14 лет. Это достаточно поздно по нынешним временам. Те дети, которые попали в мою команду, прошли батлы, идут в полуфинал и в финал, — они сами решили, кем им быть. Они осознают свой путь и приняли свое будущее. Их заветная мечта — это быть артистами, и они на пути к ее реализации", - рассказала она.
Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте
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