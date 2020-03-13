Тина Кароль огорчила поклонников заявлением в связи с коронавирусом

На своей странице в Insragram она опубликовала печальное фото, и рассказала, что в связи с карантином, 19 ее концертов переносятся.

«Друзья! По причинам введенного карантина в стране, 19 концертов, которые должны были состояться в марте, переносятся. Новые даты концертов вы можете увидеть ниже. Все билеты, купленные ранее - настоящие. Давайте беречь друг друга и будьте здоровы», - написала она.

Отметим, такое известие огорчило многих фолловеров Кароль.

«Это очень печально ☹️», «Печально, в июне не сможет приехать(( всем здоровья!», «Бедненькая… Столько концертов. Силоньки тебе», «Трудяжка-пчелка. Здоровья и сил тебе», «Береги себя», - пишут в комментариях.

Новый график концертов Кароль выглядит следующим образом:

25 мая Бердянск

26 мая Энергодар

27 мая Каменское

28 мая Мелитополь

29 мая Покровск

1 июня Трускавец

2 июня Радивилов

3 июня Дубно

4 июня Червоноград

9 июня Ковель

10 июня Владимир-Волынский

11 июня Луцк

12 июня Ровно

14 июня Жмеринка

15 июня Могилев-Подольский

16 июня Умань

17 июня Белая Церковь

20 июня Смела

21 июня Александрия

22 июня Верхние Плавные

23 июня Миргород

28 июня Янтарь

29 июня Коломыя

30 июня Долина

1 июля Новый Раздел

2 июля Золочев

Напомним, ранее Кароль, которая была наставницей в шоу «Голос. Діти», поделилась мнением, что сейчас дети "совсем другие".

"Они взрослые не по годам. Я не была такой. Моим деткам от 9 до 12 лет, а я в это время еще и не мечтала о карьере певицы, я просто ходила в школу и собиралась стать стюардессой, потому что мне нравились путешествия… У меня не было каких-то глобальных планов, я просто жила, наслаждаясь детством. Я вообще начала петь только по своему личному желанию с 14 лет. Это достаточно поздно по нынешним временам. Те дети, которые попали в мою команду, прошли батлы, идут в полуфинал и в финал, — они сами решили, кем им быть. Они осознают свой путь и приняли свое будущее. Их заветная мечта — это быть артистами, и они на пути к ее реализации", - рассказала она.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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