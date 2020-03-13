Меган Маркл і принц Гаррі не надто хотіли йти з королівської сім'ї

Про це пише РБК-Україна.

Відомо, що герцоги Сассексьеі покинули Букінгемський палац не без жалю. Меган Маркл і зовсім розридалася, коли прощалася зі своїми помічниками.

"Сказати, що вони були розчавлені - применшення. Все могло бути інакше, якщо б члени родини стали за них в найтемніші часи", - підкреслив обізнане джерело.

У герцогів Сассекських не було просто іншого вибору, адже королівська сім'я не підтримала у важкі часи Меган Маркл і принца Гаррі.

Що стосується герцога, то він був засмучений не менше своєї дружини.

"Відмова від своїх королівських обов'язків призвів до того, що його військові заслуги підійшли до кінця. Цю рану зможе залікувати тільки час", - додало джерело.

Герцоги Сассекські изначательно не планували їхати з Букінгемського палацу. Вони любили свою роботу і вважали, що таким чином у них вийде принести користь світу.

"Хоча майбутні тижні і місяці спричинять нові проблеми для Сассекських, пара щиро переживає почуття хвилювання з приводу майбутніх подій, які включають в себе свободу працювати в зручному для них темпі. Місцевість може трохи відрізнятися, але їх пріоритети точно такі ж, як і раніше. Збереження сім'ї - ось що зробить усе це стоїть", - резюмував обізнане джерело, спілкуючись з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл засікли з іншим. Інцидент стався в британському місті Дагенем.

Так, під час відвідування місцевого навчального закладу Меган Маркл виступила зі сцени. У цей момент на сцену вийшов хлопець, якого вона радісно посміхнулася. Хлопець порушив протокол королівської сім'ї і після рукостискання поцілував жінку. Його він пояснив тим, що Меган «дійсно красива».

«Сподіваюся, ви не проти того, що я обіймав вашу дружину. Я був просто приголомшений і вражений, побачивши, що вона приїхала в мою школу. Мені було приємно почути її мова і виступити перед нею. Вона дійсно надихає», - написав він у листі принцу Гаррі.

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