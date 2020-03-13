Регіна розповіла, чому їй було важко в перший рік після народження сина

Регіна Тодоренко вирішила розповісти, як пройшов останній рік після народження сина

Як відомо Регіна стала мамою не так давно та після народження сина Майкла почала не тільки активно вивчати тему материнства, але і повчати інших, розповідати про свій досвід, пише Рoliteka.net.

Регіна вирішила показати в Instagram невеликий кадр з відпустки на Мальдівах, на якому мило пообнималась з сином, а також розповісти про те, як проходив її період годування груддю:

«#ВотИВсе 🙈😆#ГВ 1 рік і 3 прекрасних місяці лактації 🙈Хто б міг подумати , що в такому шаленому графіку це можливо. Я просто так сильно перейнялася материнством , що не хотіла залишати Майкла будинку і всюди брала його з собою. По ряду причин можливості піти в декрет не було та й не хотілося кидати роботу.

Поки Майкл спав у своїй дитячій гримерці або у дворику біля знімального майданчика, я працювала, а потім мчала на годування. Дай Бог, щоб кожна дівчина відчула найприємніші емоції від цього чарівного процесу. Адже саме в такі моменти відбувається обмін самою неймовірною енергією! У мене не було суворих графіків годування, я діяла за покликом нашого малюка. Бували періоди, коли нічна трапеза повторювалася кожні 2години 😆І коли навколо зліталися шуліки зі своїми «добрими порадами» про те, як правильно годувати дитину або «пора б вже згортати лактацію», мене це страшенно дратувало і відволікало від внутрішнього діалогу з сином.

Зараз я розумію всю важливість годування. Це не тільки про здоров'я , необхідні мікроелементи, імунітет і тд..., це про гармонію, про душевний настрій, про духовний зв'язок, про любов. Не в жодному разі не хочу образити тих, хто на ІВ. Всяке в житті буває, і кожна з нас - індивідуальна й унікальна, але я дуже поважаю ✊ тих дівчат , які з усіх сил борються за грудне вигодовування 🤱. #пролактиноваяБогиня 🤪 #регинатодоренко #матьмайкла», – розповіла Регіна про свій досвід.

Раніше в розділі Сторі Instagram артистка вирішила показати себе під час роботи над новим проектом. Причому позувала Тодоренко в студії без бус і серьег і грама косметики на обличчі.

Як доповнення до світло-бежевого вільного костюму Регіна одягла на голову тільки чорно-білу пов'язку в дрібний горошок. У ролику також можна почути, що Регіна кумедно сміється і каже: "Ось так працюю!".

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