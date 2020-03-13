Регина рассказала, почему ей было тяжело в первый год после рождения сына

Регина Тодоренко решила рассказать, как прошел ее последний год после рождения сына

Как известно Регина стала мамой не так давно и после рождения сына Майкла принялась не только активно изучать тему материнства, но и поучать других, рассказывать о своем опыте, пишет Рoliteka.net.

Регина решила показать в Инстаграм небольшой кадр из отпуска на Мальдивах, на котором мило пообнималась с сыном, а также рассказать о том, как проходил ее период кормления грудью:

«#ВотИВсё 🙈😆#ГВ 1 год и 3 прекрасных месяца лактации 🙈Кто бы мог подумать , что в таком сумасшедшем графике это возможно. Я просто так сильно прониклась материнством , что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой. По ряду причин возможности уйти в декрет не было да и не хотелось бросать работу.

Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление. Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией! У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые 2часа 😆И когда вокруг слетались коршуны со своими «добрыми советами» о том, как правильно кормить ребёнка или «пора бы уже сворачивать лактацию», меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном.

Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье , необходимые микроэлементы, иммунитет и тд..., это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь. Не в коем случае не хочу обидеть тех, кто на ИВ. Всякое в жизни бывает, и каждая из нас - индивидуальна и уникальна, но я очень уважаю ✊ тех девушек , которые изо всех сил борются за грудное вскармливание 🤱. #пролактиноваяБогиня 🤪 #регинатодоренко #матьмайкла», – рассказала Регина о своем опыте.

Ранее в разделе Стори в Инстаграм артистка решила показать себя во время работы над новым проектом. Причем позировала Тодоренко в студии без бус и серьег и грамма косметики на лице.

В качестве дополнения к светло-бежевому свободному костюму Регина надела на голову только черно-белую повязку в мелкий горошек. В ролике также можно услышать, что Регина забавно смеется и говорит: "Вот так работаю!".

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