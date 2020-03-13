Любов Успенська поки не знайшла ідеального супутника життя, але вона як і раніше оточена чоловічою увагою

Про це пише Собеседник.

Як відомо, скандал навколо дочки королеви шансону Тетяни Плаксіної досі не вщухає.

Спадкоємиця Успенської зараз знаходиться у США поруч зі своїм батьком. З матір'ю вона не контактує, хоча співачка не приховує, що хотіла б налагодити відносини з Тетяною.

«Я вирішила відпустити її і дати можливість жити так, як вона хоче. Якщо б я знала, що Таня на таке піде, давно б відправила її в Америку. Коли вийшов перший ефір з нею, зрозуміла, що її будуть переслідувати, не давати життя, заплутувати, підкуповувати грошима. Тому відправила її в США. А далі хай живе так, як хоче», — зізналася Любов Успенська.

Що стосується чоловіка, то з ним вона не підтримує спілкування. Зірка впевнена, що саме Олександр Плаксін налаштовує проти неї рідну дочку.

"Цей чоловік все зробив, щоб зруйнувати і мене, і Таню. Розумієте, через дочку він хотів зруйнувати моє життя. І у нього це вийшло. Але є Бог. І він усім суддя", - додала королева шансону.

Незважаючи на сімейні проблеми, Любов Успенська вирішила не скасовувати концерти. У кожному місті її зустрічають подарунками квітами, а сама співачка оточена чоловічою увагою. Але королева шансону поки не знайшла собі ідеального чоловіка.

"Я — жінка високого класу. І якщо вже і буду з кимось, то тільки з Медведєвим або Путіним", - резюмувала Любов Успенська.

Як повідомлялося раніше, зірка шансону Любов Успенська звинуватила російську телеведучу Ксенію Собчак в тому, що вона скористалася проблемами в її родині для хайпи.

Про це Успенська написала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона погодилася прийти на шоу до Ксенії Собчак в надії, що та дозволить їй розставити всі крапки в скандалі з її дочкою Тетяною Плаксіною. Але Собчак, за її словами, скористалася ситуацією і провернула все так, щоб було вигідно їй.

Успенська зазначила, що чекала розуміння з боку Собчак і була впевнена, що вона допоможе їй зупинити потік негативу в її адресу.

«Мати, жінка, дивиться в очі і погоджується допомогти у всьому по-людськи, нарешті розібратися, раптом перетворюється в холодну цинічну, безрозсудну, порожню ведучу шоу», - заявила Успенська.

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

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