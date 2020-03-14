Відома українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар ділиться фото з теплих країв

Зірка опублікувала фото в яскравому образі, позуючи біля зелених рослин, пише Рoliteka.net.

Прима-балерина з'явилася перед підписниками у чорному купальнику і кольоровому халаті, який вона накинула зверху. Також на її голові - кольорова хусточка, а за вушко зірка закинула красиву білу квітку.

Кухар розпустила довге волосся, що впало їй на плечі.

Красуня взяла одну з поз йоги, сидячи на дерев'яній підлозі. Кухар закрила очі і посміхнулася.

"Тут має бути якийсь змістовний текст про подорожі, але ми залишимо його на пізніше. А поки, моє серце б'ється прискорено і я повністю занурена в це місце💚Всім доброго ранку!", - підписала фото артистка, поставивши геолокацію в Таїланді.

За 40 хвилин пост зібрав понад 3000 "лайків".

"Дуже гарне фото!👍☀️", "мила)продовжуйте в тому ж дусі)махніть рукою на всі проблеми і пориньте з головою в світ безтурботності, оптимізму, краси і щастя. Ауру потрібно відновити 🙏🏻", "Така гарненька ! Фото супер!", "Ви надихаєте", "Тропічна квіточка!", "Ідеально👍", "Яка гармонія🌷 і не обов'язково щось писати) саме фото передає ваш настрій👍😉", "Красуня", "Вааауу😍😍😍 @ekaterinakukhar_official ви дуже гарна👍👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Кухар одягла коротку сукню, яка виділила всі достоїнства фігури: тонку талію і ідеальні стегна. До того ж давши помилуватися стрункими ніжками. Зірка була в пуантах, зігнувши в коліні одну з кінцівок.

Завершувала її образ зачіска. Макіяж артистки був з акцентом на червоні губи.

Раніше повідомлялося, що Катерина Кухар позує в закритому різнобарвному купальнику.

При цьому варто відзначити, що він зовсім не прикриває п'яту точку. Катерина лежить на лежаку, на який постелила під себе рушник. Волосся в цей раз у балерини було зібрано.

Кухар була з закритими очима під сонячними променями.

Фанати майже відразу поставили 10 тисяч лайків.

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