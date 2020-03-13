Співачці доведеться і далі терпіти свого чоловіка

Епатажна Лоліта так і не змогла розлучитися зі своїм п'ятим чоловіком Дмитром Івановим

Про це пише КП.

Відомо, що російська співачка Лоліта планувала розірвати шлюб зі своїм п'ятим чоловіком на красиву дату - п'ятницю 13-е.

Але на процес розлучення вплинула епідемія коронавіруса в Європі.

Повідомляється, що сьогодні, 13 березня, повинно було відбутися останнє засідання по шлюборозлучному процесу. Проте на суд Дмитро Іванов не з'явився.

З'ясувалося, що зовсім недавно Дмитро Іванов повернувся з Італії, де зараз лютує смертельний коронавірус COVID-19.

В цілях безпеки Дмитро Іванов найближчі два тижні проведе в карантині. А судове засідання, відповідно, було перенесено на 27 березня.

Сама Лоліта зізналася, що їй набридли походи Дмитра Іванова на ток-шоу, на яких він заробляє гроші. Саме тому вона мріяла оформити розлучення як можна швидше.

Раніше ми повідомляли, журналісти застали Лоліту зненацька з питанням про її розлучення після концерту в Кремлі, присвяченого Дню всіх закоханих. Нагадаємо, артистка переживає хворобливе розставання з бізнесменом і спортсменом Дмитром Івановим. Зірка звинуватила екс-чоловіка в психологічному насильстві і зраді.

На питання журналіста про те, що колишній чоловік нібито давав їй небезпечні препарати, вона відповіла: "Я не готова говорити про розлучення і кримінальні справи на концерті. Ми з моїм адвокатом зараз готуємо офіційну заяву, скоро ви про все дізнаєтеся".

Варто відзначити, що влітку 2019 року 56-річна Лоліта оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим.

Потім у пресі з'явилася інформація, що останні пару років Іванов зраджував співачці з Ольгою Кулієвою. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки мережу облетіло, «рознесло до невпізнання».

Як повідомляла Politeka, роздягнену Лоліту на пляжі переплутали з Волочковою.

Також Politeka писала, що Лоліта зірвала власний виступ, причина вражає.