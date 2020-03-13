Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як відпочиває вечорами в домашньому вигляді

Кілька днів тому Слава провела операцію і навіть показала шанувальникам, як відходила від наркозу. Після цього в розділі Сторі зірка вирішила показати, як відновлюється вдома, інформує Рoliteka.net.

Щоб підігріти інтригу до операції, Камінська не стала розповідати, що вона робила, а запропонувала особливо цікавим шанувальникам відгадати, представивши заздалегідь цілу серію варіантів.

Після того, як їй стало краще, співачка вирушила додому і показала себе вже у простому вигляді без макіяжу під час відпочинку та засвітила невеличкий шрам на шиї.

Камінська також вирішила розпитати користувачів мережі про паніки, яка панує на столичних вулицях через нововведеного карантину. За її словами, вона взагалі не розуміє, що відбувається, однак не втрачає почуття гумору. В одному з останніх ролков артистка жартома сказала: "Доки будете закуповуватися сіллю і гречкою, купіть і мені, добре?".

До цього ж артистка вирішила представити на стильному знімку себе в новому образі, стоячи поряд з солістом відомої групи. Сама Камінська виглядала дуже стильно і скромно – довге пальто в підлогу сірого відтінку з масивної розсипом вишитих квітів. Доповнила новий наряд артистка масивними шкіряними чоботами, легким макіяжем і акуратно зав'язаними волоссям.

«Да , я теж фоткаюсь з артистами після концерту @kadebostany_official 🤟🏼», – наголосила Слава під новим постом.

Користувачі мережі досить бурхливо відреагували на побачене:

«Це хто? Митхун Чакраборті? 🤭🧐🤔», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Чарівні Свічки! 🔥🔥🔥», «Ааа, клас і я там була🌹 так хочеться побачити Вас в «живу»❤️❤️❤️», «Він звичайно крут🔥👍», «Що за пальто?», «ніщо людське не чуже😉», «Вірменське радіо відповідає...».

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