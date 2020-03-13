Відома співачка Тіна Кароль вперше за довгий час вирішила показати себе без макіяжу і укладок

Артистка досить ревно оберігає особисте життя і всю свою родину. Співачка не показує домашніх кадрів, а також не ділиться подробицями особистого життя. Лише зрідка на її сторінці в Instagram можна побачити фото з сином, повідомляє Politeka.

Сьогодні, схоже, у вигляді виключення, Тіна показала себе в домашньому вигляді без макіяжу і будь-яких укладок. Сама артистка вирішила представити у Сторі невеликий ролик, зроблений під час запису її нової музичної композиції.

У природному вигляді і з розпущеним волоссям Тіна позувала прямо біля мікрофона, засвітивши також на шиї захисну чорну маску з фільтрами, яку носить постійно на публіці останнім часом через поширення епідемії коронавірус.

Також можна помітити світло-бежевий гольф, поверх якого накинута темно-синя кофта.

Раніше Тіна Кароль засмутила прихильників заявою у зв'язку з коронавірусом. На своїй сторінці у Insragram вона опублікувала сумне фото, і розповіла, що у зв'язку з карантином, 19 її концертів переносяться.

«Друзі! З причин запровадженого карантину в країні, 19 концертів, які повинні були відбутися в березні, переносяться.Всі квитки, куплені раніше - справжні. Давайте берегти один одного і будьте здорові», - написала вона.

Відзначимо, така звістка засмутила багатьох фоловерів Кароль.

«Це дуже сумно ☹️», «Сумно, в червні не зможе приїхати(( всім здоров'я!», «Бідненька… Стільки концертів. Тобі Силоньки», «Трудяжка-бджілка. Здоров'я і сил тобі», «Бережи себе», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті

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