Известная певица Тина Кароль впервые за долгое время решила показать себя без макияжа и укладок

Артистка довольно ревностно оберегает личную жизнь и всю свою семью. Певица не показывает домашних кадров, а также не делится подробностями личной жизни. Лишь изредка на ее странице в Инстаграм можно увидеть фото с сыном, сообщает Politeka.

Сегодня, похоже, в виде исключения, Тина показала себя в домашнем виде без макияжа и каких-либо укладок. Сама артистка решила представить в Стори небольшой ролик, сделанный во время записи ее новой музыкальной композиции.

В естественном виде и с распущенными волосами Тина позировала прямо возле микрофона, засветив также на шее защитную черную маску с фильтрами, которую носит постоянно на публике в последнее время из-за распространения эпидемии коронавирус.

Также можно заметить светло-бежевый гольф, поверх которого накинута темно-синяя кофта.

Ранее Тина Кароль огорчила поклонников заявлением в связи с коронавирусом. На своей странице в Insragram она опубликовала печальное фото, и рассказала, что в связи с карантином, 19 ее концертов переносятся.

«Друзья! По причинам введенного карантина в стране, 19 концертов, которые должны были состояться в марте, переносятся. Все билеты, купленные ранее - настоящие. Давайте беречь друг друга и будьте здоровы», - написала она.

Отметим, такое известие огорчило многих фолловеров Кароль.

«Это очень печально ☹️», «Печально, в июне не сможет приехать(( всем здоровья!», «Бедненькая… Столько концертов. Силоньки тебе», «Трудяжка-пчелка. Здоровья и сил тебе», «Береги себя», - пишут в комментариях.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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