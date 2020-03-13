Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як тренується в спортзалі разом з тренером

Даша не тільки активно займається зйомками, представляючи в рамках реклами різну продукцію, знімається в нових проектах і дає концерти, пише Politeka. Зірка ще всіляко підтримує струнку фігуру у належній формі.

Щоб завжди бути такою ж привабливою, як і раніше, зірка змушена багато займатися в спортзалі. Причому робить вона це не так часто, як хотіла. Про це сама співачка розповідала кілька днів тому.

Сьогодні на невеликому ролику в Instagram співачка показала, як хитає різні групи м'язів і розминається для занять. Даша позувала в короткому топі кольору металік, акуратних кросівках і чорних лосинах з завищеною талією.

«Чому такий порожній зал? Рано вранці? Або коронавірус?», «Так гарно в залі!», «Ви шикарна дівчина, я вами захоплююся👏👏», «Цариця», «Результати тренувань на обличчя(ну й не токо на особу)Ти прекрасна!!», «Ти така сексуальна,що пипец😇», «Розумник 💪👍», «Як же було важко стримувати посмішку 😆🤗❤️», – написали користувачі.

Також Даша представила невеликий ролик, відзнятий під час роботи над рекламою нового косметичного продукту від бренду, представником якого Даша є з осені 2019-го року.

Сама Даша позувала в одному лише яскраво-синьому латексному плащі з тонким ременем, а під ним можна помітити бежевого кольору білизна. Волосся зірки акуратно покладені, а на обличчі легкий, майже непомітний макіяж.

Підписи під новим відео зірка вирішила майже не залишати, однак зазначила лише косметичний бренд і те, що провела чудовий день з представниками цієї команди.

«Мерилін)Не в порівнянні...Просто є такі жінки, які посміхаються сумуючи...і відчувають себе самотніми, коли їм поклоняються сотні чоловіків.А все тому, що вони є вони, а справжнє завжди коштовніше, ніж підробка», «Яка ж красива😍», «Неймовірно красиво ❤️😍🔥», «Моя улюблена модель... !!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍», «Красуня!!!», «Сучасна Мерилін Монро ❤️», – написали користувачі.

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