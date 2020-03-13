Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва здивувала білосніжним образом поруч з колегою

Цього разу Надя вирішила показати, як проводить час з колегою і близькою подругою, позуючи в речах білосніжного кольору на тлі досить світлої і яскравої кімнати, пише Politeka.

Надя показала себе в білому спортивному костюмі, що складається з укороченого світшота і досить вільних спортивних штанях, при цьому зірка позитивно посміхалася, позуючи з телефоном в руках перед дзеркалом.

«П'ятниця 13-е 😂⚡️ @dasha_katsurina 🤍 @katsurina.online 💥», – жартівливо підписала новий пост зірка.

Як і очікувалося, коментарі шанувальників не змусили себе чекати:

«13 гарне число 🔥», «Прекрасні😍❤️», «П'ятниця 13-е, але зате я щаслива тому що розпочався карантин😂🎉», «Тобі п'ятниця 13-е не страшна😍🔥 бо твоя краса, усмішка врятує🙌💜», «Такі класні)))😍», «Кому шо, а мені добре тому що розпочався карантин😅🎉😂», «З тобою нічого не страшнооо🔥😍», «Вау😍», «Думав праворуч Дантес 😂».

Також до цього артисти показали себе, наглядачами за переглядом змонтованої запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.

Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:

«Коли я усвідомлюю, що група «Час і Скло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув.

Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всієї величезної команді @mozgientertainment», - написала Надя.

Зазначимо, вранці зірки також вирішили детально розповісти про своє рішення, заявивши, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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