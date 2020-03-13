Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева удивила белоснежным образом рядом с коллегой
В этот раз Надя решила показать, как проводит время с коллегой и близкой подругой, позируя в вещах белоснежного цвета на фоне довольно светлой и яркой комнаты, пишет Politeka.
Надя показала себя в светлом спортивном костюме, состоящем из укороченного свитшота и довольно свободных спортивных штанах, при этом звезда позитивно улыбалась, позируя с телефоном в руках перед зеркалом.
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«Пятница 13-е 😂⚡️ @dasha_katsurina 🤍 @katsurina.online 💥», – шутливо подписала новый пост звезда.
Как и ожидалось, комментарии поклонников не заставили себя ждать:
«13 хорошее число 🔥», «Прекрасные😍❤️», «Пятница 13-е, но зато я счастлива потому что начался карантин😂🎉», «Тебе пятница 13-е не страшна😍🔥 ведь твоя красота, улыбка спасёт🙌💜», «Такие классные)))😍», «Кому шо, а мне хорошо потому что начался карантин😅🎉😂», «С тобой нечего не страшнооо🔥😍», «Вау😍», «Думал справа Дантес 😂».
Также до этого артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.
Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:
«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло.
Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment», - написала Надя.
Отметим, утром звезды также решили подробно рассказать о своем решении, заявив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.
Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.
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