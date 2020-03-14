У знаменитостей є свої скелети в шафі, яких часом важко приховати

Є зірки, які втратили контакт зі своїми чадами, і намагаються це приховати, але у них це не виходить. Далі читайте про знаменитостей, у яких не склалося з дітьми.

Вдова і дочка співака Курта Кобейна, Кортні Лав і Френсіс Бін Кобейн, не знайшли спільну мову, пише bb.lv. Обидві постійно лаялися, і дочка вирішила в 2003 році жити з бабусею по батькові, Венді О’Коннор, на яку оформили опікунство.

Варто відзначити, що Кортні перебувала на обліку соціальних служб, а також приймала наркотики.

Пізніше жінки стали спілкуватися, але в 2014 році Кортні не було на весіллі Френсіс, що знову спричинило за собою масу чуток.

Мадонна народила від режисера Гая Річі сина Рокко у 2000 році. Колишня пара конфліктує з приводу питання опіки над дитиною. З 2015 року хлопчик живе у батька в Англії і зустрічається там з дівчиною, щоб було більше приводів залишитися. У цьому ж році підліток відмовився приїхати в США після канікул, а у 2016 - Гай Річі оформив над ним постійну опіку. Після чого хлопець попався на зберіганні марихуани.

Батько Анджеліни Джолі, Джон Войт, популярний актор. Чоловік пішов з сім'ї, коли Енджи не було і року.

В одному з інтерв'ю Джолі зізналася, що причиною відходу стала зрада батька.

Відносини Анджеліни і Джона досі натягнуті, хоча одного разу вони навіть знялися разом у фільмі «Лара Крофт: розкрадачка гробниць».

Артист одного разу розповів, що у його дочки проблеми з головою.

Бред Пітт кілька років тому посварився з сином Меддоксом. За чутками, в літаку неадекватний Пітт вдарив підлітка. Саме після цього конфлікту Джолі подала на розлучення.

Проте зовсім нещодавно за неофіційними даними стало відомо, що у актор налагодив контакт з дитиною.

Відома співачка Майлі Сайрус посварилася з батьком Біллі Рей Сайрусом. У 2013 році артистка розповіла, що коли батько тимчасово розлучився з матір'ю, вона перестала відповідати на його повідомлення.

А пізніше вона написала в «Твіттері»: «Даю тобі час, щоб сказати правду, чи я зроблю це за тебе». Проте зірка охолола і видалила пост, так і не розповівши про що йшла мова.

Мати сімейства Кардашьян, Кріс Дженнер, посварилася з сином Робом Кардашьян. В останнього складні відносини зі всією сім'єю.

То він обіймається з Блек Чайною, колишньою дівчиною тодішнього бойфренда своєї сестри Кайлі Дженнер, то порівнює Кім з актрисами не в її користь.

Хлопець рідко буває на сімейних святах і не розповідає про стосунки з матір'ю.

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