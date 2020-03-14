Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала п'ятничне відео в Instagram
На кадрах Соня позує в светрі і шкіряних штанях або чомусь подібному. Волосся вона вирішила залишити розпущеним в цей раз. Євдокименко позувала досить близько до камери. Вона танцювала під музику для популярної мережі "Тік-ток". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли написати коментарі під роликом або поставити лайки. Все із-за того, що Соня опублікувала їх у сторіс Инстаграма, де така функція відключена.
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Раніше ми повідомляли, що онука зірки сцени Софії Ротару Соня Євдокименко покрасувалася будинку біля дзеркала.
Красуня-модель позувала у подертих широких джинсах і світлій сорочці. Соня була при макіяжі і зі стильною укладанням. Відразу Соня грайливо на особистих кадрах з сториз в Інста поморгала на камеру, а після - покрутилася перед дзеркалом, показуючи свою бездоганну фігуру.
Відзначимо, що можливості прокоментувати знімки у передплатників Євдокименко не було, але раніше у своїх коментарях під постами моделі вони неодноразово відзначали, що Соня "неймовірна красуня" і просто "чарівна". Деякі писали, що вона дуже схожа на свою зоряну бабусю.
Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе в новому образі.
На кадрах Соня стала перед дзеркалом у помаранчевій сукні вище коліна. Вона показала в черговий раз танець. Волосся було в цей раз дівчата розпущені. На тлі можна побачити диван, дзеркало і інші елементи декору кімнати.
Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що кадри були опубліковані в сторіс инстаграма, де така функція відсутня.
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