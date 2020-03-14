Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як проходили останні рекламні зйомки

Даша займається не тільки співом і пробує себе в ролі актриси, в соціальних мережах артистка славиться своїми гарячими фотографіями, зробленими під час різних фотосесій, пише Politeka.

Цього разу співачка представила стильні кадри в соціальній мережі Instagram, виконані в незвичайному сучасному стилі. Позуючи в стильному обтягуючому вбранні, Даша постала у несподіваному вигляді. На двох фото можна помітити, як артистка позує з нарощеним волоссям і заклично дивиться в камеру.

А ось на наступному Даша в тонких коричневих лосинах і білому топі і шкіряній куртці розмовляє з колегою, очевидно обговорюючи зйомки, в яких брала участь.

Так, Даша взяла участь у рекламних зйомках спеціально для того, щоб нагадати про будівництво якогось надсучасного РК в Києві. Причому виконано відео в стилі знаменитого «Біжить по лезу».

Щоб завжди бути такою ж привабливою, як і раніше, зірка змушена багато займатися в спортзалі. Причому робить вона це не так часто, як хотіла. Про це сама співачка також розповідала кілька днів тому.

На невеликому ролику в Instagram співачка показала, як хитає різні групи м'язів і розминається для занять. Даша позувала в короткому топі кольору металік, акуратних кросівках і чорних лосинах з завищеною талією.

«Чому такий порожній зал? Рано вранці? Або коронавірус?», «Так гарно в залі!», «Ви шикарна дівчина, я вами захоплююся👏👏», «Цариця», «Результати тренувань на обличчя(ну й не токо на особу)Ти прекрасна!!», «Ти така сексуальна,що пипец😇», «Розумник 💪👍», «Як же було важко стримувати посмішку 😆🤗❤️», – написали користувачі.

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