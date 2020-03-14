Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как проходили ее последние рекламные съемки

Даша занимается не только пением и пробуется в роли актрисы, в социальных сетях артистка славится своими жаркими фотографиями, сделанными во время различных фотосессий, пишет Politeka.

В этот раз певица представила стильные кадры в социальной сети Инстаграм, выполненные в необычном современном стиле. Позируя в стильном обтягивающем наряде, Даша предстала в неожиданном виде. На двух фото можно заметить, как артистка позирует с нарощенными волосами и призывно смотрит в камеру.

А вот на следующем Даша в тонких коричневых лосинах и белом топе и кожаной куртке разговаривает с коллегой, очевидно обсуждая съемки, в которых и принимала участие.

Так, Даша приняла участие в рекламных съемках специально для того, чтобы напомнить о строительстве некого сверхсовременного ЖК в Киеве. Причем выполнено видео в стиле знаменитого «Бегущего по лезвию».

Чтобы всегда быть такой же привлекательной, как и ранее, звезда вынуждена много заниматься в спортзале. Причем делает она это не так часто, как хотела. Об этом сама певица также рассказывала несколько дней назад.

На небольшом ролике в Инстаграм певица показала, как качает различные группы мышц и разминается для занятий. Даша позировала в коротком топе цвета металлик, аккуратных кроссовках и черных лосинах с завышенной талией.

«Почему такой пустой зал? Рано утром? Или коронавирус?», «Так красиво в зале!», «Вы шикарная девушка, я вами восхищаюсь👏👏», «Царица», «Результаты тренировок на лицо(ну й не токо на лицо)Ты прекрасна!!», «Ты такая сексуальная,что пипец😇», «Умничка 💪👍», «Как же было тяжело сдерживать улыбку 😆🤗❤️», – написали пользователи.

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