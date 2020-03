Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва зворушила фанатів новими кадрами, знятими разом з колегою Позитивом

Кілька днів тому стало відомо про розпад знаменитої групи після десяти років існування. Однак незважаючи на все, Надя і Олексій залишаються добрими друзями і коллегками. Сьогодні артистка представила відеоролик з спільних рекламних зйомок, пише Politeka.

Сьогодні Надя вирішила представити ролик в Instagram, відзнятий у рамках реклами спортивного товару відомого бренду Пума.

««І слухаємо СЕБЕ, замість історій ПРО себе». Відчувайте себе і не давайте думку інших перешкодити вам бути собою ❤️», – пише Надя під новим постом.

Причому ролик викликав бурхливий враження на прихильників, адже користувачі мережі все ще засмучені розпадом групи:

«Клас дуже красиво ❤️», «Так розуміємо ми своїх братів і на мове. На відміну від тих , хто намагається ними керувати✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «найкращі!!! ♥♥♥», «Спасибі за такі слова, адже для когось вони можуть стати рятувальним кругом 😻», «Завжди в нашому серці,найкращі 😍❤️❤️❤️❤️».

Зазначимо, артисти раніше розповіли, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

До цього Надя Дорофєєва здивувала білосніжним чином поруч з колегою. Надя показала себе в білому спортивному костюмі, що складається з укороченого свитшота і досить вільних спортивних штанях, при цьому зірка позитивно посміхалася, позуючи з телефоном в руках перед дзеркалом.

«П'ятниця 13-е 😂⚡️ @dasha_katsurina 🤍 @katsurina.online 💥», – жартівливо підписала новий пост зірка.

Як і очікувалося, коментарі шанувальників не змусили себе чекати:

«13 гарне число 🔥», «Прекрасні😍❤️», «П'ятниця 13-е, але зате я щаслива тому що розпочався карантин😂🎉», «Тобі п'ятниця 13-е не страшна😍🔥 бо твоя краса, усмішка врятує🙌💜», «Такі класні)))😍», «Кому шо, а мені добре тому що розпочався карантин😅🎉😂», «З тобою нічого не страшнооо🔥😍», «Вау😍», «Думав праворуч Дантес 😂».

