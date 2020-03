Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева растрогала фанатов новыми кадрами, отснятыми вместе с коллегой Позитивом

Несколько дней тому назад стало известно о распаде знаменитой группы после десяти лет существования. Однако несмотря на все, Надя и Алексей остаются хорошими друзьями и коллегками. Сегодня артистка представила видеоролик с совместных рекламных съемок, пишет Politeka.

Сегодня Надя решила представить ролик в Инстаграм, отснятый в рамках рекламы спортивного товара известного бренда Пума.

««І слухаємо СЕБЕ, замість історій ПРО себе». Чувствуйте себя и не давайте мнению других помешать вам быть собой ❤️», – пишет Надя под новым постом.

Причем ролик произвел бурное впечатление на поклонников, ведь пользователи сети все еще опечалены распадом группы:

«Класс очень красиво ❤️», «Да понимаем мы своих братьев и на мове. В отличии от тех , кто пытается ими управлять✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «Самые лучшие!!! ♥♥♥», «Спасибо за такие слова, ведь для кого-то они могут стать спасательным кругом 😻», «Всегда в нашем сердце,самые лучшие 😍❤️❤️❤️❤️».

Отметим, артисты ранее рассказали, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

До этого Надя Дорофеева удивила белоснежным образом рядом с коллегой. Надя показала себя в светлом спортивном костюме, состоящем из укороченного свитшота и довольно свободных спортивных штанах, при этом звезда позитивно улыбалась, позируя с телефоном в руках перед зеркалом.

«Пятница 13-е 😂⚡️ @dasha_katsurina 🤍 @katsurina.online 💥», – шутливо подписала новый пост звезда.

Как и ожидалось, комментарии поклонников не заставили себя ждать:

«13 хорошее число 🔥», «Прекрасные😍❤️», «Пятница 13-е, но зато я счастлива потому что начался карантин😂🎉», «Тебе пятница 13-е не страшна😍🔥 ведь твоя красота, улыбка спасёт🙌💜», «Такие классные)))😍», «Кому шо, а мне хорошо потому что начался карантин😅🎉😂», «С тобой нечего не страшнооо🔥😍», «Вау😍», «Думал справа Дантес 😂».

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

Как сообщала Politeka, Дорофеева озадачила сменой имиджа рядом с подругой: "Вова, неси цветы!".

Также Politeka писала, что Дорофеева откровенно призналась, как борется с проблемами