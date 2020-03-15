Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, зачарувала всіх своєю красою
Спортсменка постала в тонкому одязі, який підкреслив її достоїнства, пише Politeka.net.
Різатдінова з'явилася у чорній шелковій маєчці. Тонкі бретельки ледь не ковзали по її ідеальному тілу.
Глибоке декольте вбрання ледь не засвітило зайве.
Маленький, ледве помітний ланцюжок на шиї доповнив образ, а яскравий манікюр додав деякої яскравості.
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Анна розпустила своє довге хвилясте волосся, яке спустила по плечу. Дівчина закрила очі, посвітивши ніжними рожевими тінями. Легкий малиновий колір губ і підкреслені брови - акценти на обличчі.
Гімнастка широко посміхалася, трохи повернувши голову вбік.
"Весна - найбільш надихаючий час року, коли всім нам хочеться більше яскравих фарб, експериментів, любові і перемог", - написала Різатдінова.
За годину пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.
"Яка класна", "Справжня,красива і щаслива. Супер красуня.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Яка гарна", "Це заворожує", "Слава Україні!", "Посмішка людини, повного радості та гармонії зі світом 😇🌺😘💙💛🌼", " Красуня!!", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анна Різатдінова постала в топі, який припав їй по фігурі.
Наряд мав незвичний крій з фатиновими вставками.
Топ виділив красиві місця зірки: пишні груди і тонку талію. Наряд тримався на принадах, оголивши пупок і пружний прес.
Внизу виднівся одяг у темних кольорах з білим поясом.
Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова позувала на виступі в чорному платтячку або боді, перед якого був на чорних перемичках, а внизу красувалися оборки з фатину.
При цьому знаменитість на фото стоїть з м'ячем - ймовірно, гімнастка в той момент виступала.
Волосся Ризатдінової, для таких виступів, було зібрано в тугий пучок, в кадрі видно стрункі ніжки Анни.
Зазначимо, що можливості відкрито прокоментувати публікацію у шанувальників Анни не було, адже вона була зроблена в Сториз.
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