Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Танців з зірками", постала перед шанувальниками у новому образі

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку дівчина сидить у розкішному платті, виставивши вперед стегно. На ній надіті чорні подовжені рукавички, що робить її образ неповторним. Голлівудська укладка і ідеальний мейк доповнюють образ фатальної жінки. Видно, що дівчина позує для фото в кафе.

«Знаєш коли починається Щастя? Коли перестаєш боятися…», - написала Мішина під постом.

Її фото за три години зібрало понад 16 тисяч лайків. До речі, колега Мішиної по «Танцях», олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова теж залишила лайк під знімком актриси. Шанувальники в захваті від нового образу дівчини.

«Я тебе не впізнала. Голлівуд відпочиває...», «Ксенія ти богиня. Шикарне фото», «Дуже красива», «Чудова», «Ви дуже красива і наповнена дівчина!», «Золоті слова», «Розумниця», «Чудова дівчинка», «Лялечка», «Ви красива, вишукана. Цікаво дізнаватися про вас більше, ваш світогляд», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішина Ксенія поділилася знімком в чорній міні-сукні з декоративними гудзиками. Образ акторка доповнила підборами і прозорими колготками. Як розповіла зірка, вона стала номінантом на премію «Людина року».

"Тепер офіційний номінант на премію. Спасибі, мій світ! Сльози радості", - заявила артистка.

Ксенія Мішина стала відомою після ролі в серіалі «Кріпостна». Ця роль особливо полюбилася українським глядачам, завдяки чому її запросили взяти участь у проекті «Танці». В парі з Женею Котом Мішина здобула перемогу в проекті, обігнавши навіть гімнастку Різатдінову.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія спокусила пишністю в плащі: "Бомба".

Як повідомляла Politeka, Мішина Ксенія приголомшила змінами в зовнішності: «Інша людина».

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