Ганна показала, як веселиться разом з Янісом прямо в ліфті

Знаменита українська співачка Анна Седокова, похвалилася розвагами з коханим

Цього разу зірка вирішила показати, як проводить час з Янісом Тиммой перед світським заходом, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі Instagram з'явилася серія кадрів і відео, на яких співачка показала себе в стильному образі разом з новим обранцем.

Артистка акуратно поклала волосся м'які хвилі, доповнивши образ яскравим макіяжем. Причому здивувати зірка вирішила саме оверсайз-піджаком під яким помітний лише чорний ліфчик без блузки.

Яніс ж позував у привичномудля себе образі і яскраво посміхався, дивлячись на те, як Анна дуріє й пританцьовує перед дзеркалом в ліфті. Варто зазначити, що артистка останнім часом все частіше з'являється разом з Тиммой на різних заходах і не соромиться говорити про стосунки.

Раніше співачка показала, як виглядає після того, як скинула за короткий термін 4 кг і розкрила під новим постом подробиці події з нею за останній час. На самому кадрі Ганна щасливо посміхалася з розпущеним волоссям і в яскраво-жовтому костюмі власного бренду.

Зірка також зазначила, що почитала коментарі під останнім постом і вирішила підвести підсумок, що саме головне, і не тільки зараз, бути здоровим і правильно харчуватися, це пов'язано безпосередньо.

«Ключі до успіху, що я зрозуміла за час марафону #СедоковаПП:

1: Потрібно відмовлятися від 🍷 . Один келих за вечерею кожен день не приведе тебе до стрункості. Краще два келихи, але раз в тиждень, зате ти будеш чекати цього дня як свята 😂

2: Відмова від яєць і молока дисциплінує і призводить до відмови від булочок!

3: Інтервальне голодування 8/16 - сила і дуже крутий метод, який підходить до будь-якого графіком

4: Розрахунок КБЖУ важливий

5: Забудь про воду за три години сну, щоб не прокидатися з набряками, але за день випивай не менше двох літрів.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

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