Дивлячись на фото, не скажеш відразу, скільки років зірці

Зірка російської естради 90-их і учасниця легендарної групи «Комбінація» Альона Апіна вирішила показати підписникам, що у свої 55 років може дати фору молодим красуням

На сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька знімків, на яких постала перед шанувальниками у дуже відвертих образах, передає Politeka.

На першому фото Апіна позує у джинсовій куртці з принтом на всю спину і сріблястих чоботах-ботфортах на високому каблуці.

На другому кадрі зірка все в тих же чоботях, однак куртку змінила на мінісукню кольору металік. Вона позує, приспустивши сукню на плечі та демонструючи фанатам пишні груди.

У підписі до публікації артистка пофілософствувала про те, чим можна зайнятися на час карантину у зв'язку з коронавірусом, коли відміняються і переносяться концерти, закриваються кордони і «про гроші краще не починати».

«Найпростіше сидіти. Розмазувати соплі по щоках. А можна читати або писати книжки, пісні, знайомитися з хорошими людьми( віртуально поки!), йога, штанга, фото.... Список нескінченний і в кожного свій! Я от почала віршатами балуватися і розгрібати минулорічні фото», – написала Апіна.

У коментарях користувачі не шкодували компліментів для зірки. Проте не обійшлося і без нищівної критики. Так, скандально відома блогер Олена Міро рознесла артистку за те, що та «на старості років» зловживає фотошопом і намагається приховати від усіх вікові зміни. На думку Міро, така поведінка говорить тільки про те, що Апіна панічно боїться старіти, а подібні фото в її віці виглядають безглуздо.

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