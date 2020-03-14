Настя показала, як дуріє на камеру в домашньому вигляді

Популярна українська співачка Настя Каменських з'явилася в милому і навіть підлітковому образі без косметики

Настя є активним користувачем мережі, тому часто оновлює стрічку в соціальній мережі Instagram, поповнюючи ту яскравими і несподіваними кадрами, , пише Рoliteka.net.

Цього разу співачка вирішила показати в розділі Сторі серію кадрів в домашньому образі без макіяжу. У природному вигляді зірку побачити досить складно, оскільки вона воліє показувати себе з шаром макіяжу на обличчі і влаштовує цілі фотосесії, показуючи ті шанувальникам.

Також співачка любить записувати ролики в додатку "Тік-Ток", які останнім часом набрали популярність і навіть свою аудиторію на сторінці Насті. На одному з таких роликів зірка мило подурачилась на камеру, показуючи своє обличчя без грама косметики.

Волосся Настя зібрала невеликий хвіст, яким помахала перед камерою, весело дуріти і створюючи образ дівчинки-підлітка.

Раніше Настя представила стильне фото, позуючи в незвичайному довгому піджаку з широкими рукавами та безліччю ґудзичків.

При цьому волосся зірки акуратно уложенны м'якими хвилями за спину, а в вухах масивні сережки з безліччю блискучих каменів. Примітно, що зірка позує без обручки, хоча заміжня вже майже рік. Підпису артистка розкрила свій ключ до успіху гарного настрою:

«Сьогодні хочу поділитися з вами деякими моїми думками і правилами життя. Завжди і в будь-якій ситуації👆🏼

▫️Будьте свідомими і уважними🙏⠀

▫️Будьте позитивно налаштованими, адже думки матеріальні. Все, про що ви думаєте, має властивість збуватися. Якщо це по-доброму і щиро. Загадайте сьогодні бажання, яке ви хотіли б, щоб збулося😇

▫️Поважайте. Себе і оточуючих. І приймайте🥰 З усіма перевагами і недоліками. Кожен з нас має свої приколи😂

▫️Будьте сміливими і чесними. Перед самими собою... і з іншими😌

▫️Працюйте, працюйте на собою, своїми звичками, вони формують наш характер😎

▫️Думки повинні бути добрими🌱

▫️Будьте порядні☀️

▫️Виймайте з кожного дня урок - життя вчить нас. Це найсуворіший учитель😌», – написала зірка під новим постом.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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