Настя показала, как дурачится на камеру в домашнем виде

Популярная украинская певица Настя Каменских появилась в милом и даже подростковом образе без косметики

Настя является активным пользователем сети, поэтому часто обновляет ленту в социальной сети Инстаграм, пополняя ту яркими и неожиданными кадрами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз певица решила показать в разделе Стори серию кадров в домашнем образе без макияжа. В естественном виде звезду увидеть достаточно сложно, поскольку она предпочитает показывать себя со слоем макияжа на лице и устраивает целые фотосессии, показывая те поклонникам.

Также певица любит записывать ролики в приложении "Тик-Ток", которые в последнее время набрали популярность и даже свою аудиторию на странице Насти. На одном из таких роликов звезда мило подурачилась на камеру, показывая свое лицо без грамма косметики.

Волосы Настя собрала в небольшой хвост, которым помахала перед камерой, весело дурачась и создавая образ девочки-подростка.

Ранее Настя представила стильное фото, позируя в необычном длинном пиджаке с широкими рукавами и множеством пуговок.

При этом волосы звезды аккуратно уложенны мягкими волнами за спину, а в ушах массивные сережки с множеством блестящих камней. Примечательно, что звезда позирует без обручального кольца, хотя замужем уже почти год. В подписи артистка раскрыла свой ключ к успеху хорошего настроения:

«Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации👆🏼

▫️Будьте осознанными и внимательными🙏⠀

▫️Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось😇

▫️Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте🥰 Со всеми преимуществами и недостатками. Каждый из нас имеет свои приколы😂

▫️Будьте смелыми и честными. Перед самими собой... и с другими😌

▫️Трудитесь, работайте на собой, своими привычками, они формируют наш характер😎

▫️Мысли должны быть добрыми🌱

▫️Будьте порядочны☀️

▫️Извлекайте из каждого дня урок - жизнь учит нас. Это самый строгий учитель😌», – написала звезда под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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