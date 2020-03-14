Суперництво між британськими герцогинями Кейт Міддлтон і Меган Маркл обговорюється дотепер, незважаючи на те, що друга оголосила про складання з себе повноважень

Так, днями стало відомо, що Кейт Міддлтон стала найвпливовішою королівською особою в світі моди в цьому році. Таким чином Меган Маркл пасе задніх.

Дружина принца Гаррі в 2017 році носила це почесне звання, адже варто їй з'явитися в будь-якому вбранні, як про неї відразу говорила громадськість, пише Daily Mail.

Зокрема, одяг, який носила Меган Маркл відразу ставав популярним і попит на неї в інтернеті збільшувався. Одного разу було зафіксовано, що запит на вбрання Маркл збільшився на 216%.

Однак після того, як герцоги Сасекські відмовилися від королівських повноважень, модний вплив Маркл ослаб. Показники попиту вже впали на 31%.

Інакше йдуть справи з Кейт Міддлтон, її показники наборот зросли на 159%.

Найбільше запам'ятався вихід Міддлтон під час її недавнього королівського турне по Ірландії.

Герцогиня вийшла в світ у місті Голуе у тренчі Alexander McQueen і вінтажній сукні від Suzannah London.

Попит на предмети її образу злетів від 93 до 233 відсотків.

Нагадаємо, герцоги Сасекські, як і їхні колишні "компаньйони по чудовій четвірці" Кейт Міддлтон і принц Вільям, приєдналися до королеви Єлизавети ІІ на службі в честь Дня Співдружності 9 березня.

Коли Кейт Міддлтон і принц Вільям зайшли в Вестмінстерське абатство, там вже були Меган Маркл і принц Гаррі. Останні радісно закивали в бік увійшли. Однак, Кейт відреагувала досить холодно, проігнорувавши посмішку Меган.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон відзвітувала у соцмережі Instagram сонячним фото з Австралії, куди вони з чоловіком вирушили в офіційну відрядження.

Варто відзначити, що на фото Міддлтон засвітилася в трендовому платті, яке увійде в моду цього літа. Герцогиня вже не раз справиляла враження екстра-луком в Австралії — блідо-жовте плаття стилізоване під кроше, легке і повітряне.

Нагадаємо, ворожнеча Міддлтон і Маркл набрала обертів: "вже півроку...".

Як повідомляла Politeka, дочка Кейт Міддлтон розбурхала скандальними витівками.

Також Politeka писала, що Єлизавета ІІ перервала мовчання і винесла вердикт Меган Маркл і принцу Гаррі.