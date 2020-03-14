Відома українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала незвичайну фотосесію без білизни

Артистка вирішила показати себе в стильному вбранні яскраво-жовтих відтінків, а також засвітила фігуру без білизни в останній фотосесії, пише Politeka.

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Никитюк вирішила здивувати розповіддю про те, чому фактично ніхто не може зробити її нормальні і гідні фото, а також представила перші вдалі, на її думку, кадри.

На нових фото Леся позувала в золотистому топі, спустивши один рукав з плечей, яскраво-жовтих лосинах з високою талією і такого ж відтінку взуття - ботфортах, зроблених з тієї ж тканини. Причому на другому кадрі зірка вирішила блиснути пишними грудьми без фотошопу, як зазначила сама Никитюк.

«#фотографОтБога Ось багато було у мене фотосесій,а от що б я залишилася задоволена результатом ... не завжди бувало;( Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози... всі ось ці «задники» різнокольорові.. коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною!!! Ну або відкриють жіночність!

І тут значить я веду весілля( я вопше весіль не веду, а тут заплатили😆) підбігають дві дівчинки і кричать « Астанавитесь»🙈 швидко роблять один знімок і відразу в яблучко🥰 Фото на профілі теж їх @vicoolyasaida А вам як? Відразу кажу.. циця на фото моя😉😝ставте в коментах + якщо ок😘», – написала Никитюк під новими кадрами.

Шанувальники висловили свою думку під постом, хоча деякі все ж залишилися незадоволені за знімка зірки без білизни.

До цього Леся Нікітюк в трусах привітала жінок з весняним святом. Українська телезірка Леся Нікітюк порушила мережу новим пікантним знімком. Так, артистка позує в одних трусах і у в'язаному светрі. Досить відверте фото з'явилося на особистій сторінці Нікітюк в Instagram.

«З весною вас !!! Намистинки🌸🌸🌸Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки !!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і вперьоооод до нового😆❤️❤️❤️», - написала Леся.

Як і очікувалося, користувачі мережі також написали багато коментарів у відповідь, привітавши телеведучу зі святом і зазначивши, що вона виглядає просто чудово.

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