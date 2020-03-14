Регіна Тодоренко вирішила виправдати себе після скандалу про висловлювання в бік ЛГБТ-спільнот

Як відомо, Тодоренко є провідною власного проекту, куди запрошує різних знаменитостей і часто задає гостям досить провокаційні питання, пише Рoliteka.net.

Необходится і без скандалів. В одному з ефірів Регіна неоднозначно висловилася в бік людей з нетрадиційною орієнтацією, за що отримала цілу хвилю гніву серед користувачів мережі в свою адресу.

«#лгбт #читаюКомменты і #аналізую По-перше, я вдячна вам за таке трепетне ставлення і увагу до мого шоу #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ і за теплі коментарі!🙏🏻

По-друге, відразу хочу висловитися з приводу обурення деяких індивідуумів про моє питання Олександру про ЛГБТ 🏳️‍🌈. Я не гомофоб, не жінконенависниця.

Я - допитливий чоловік , якому в цьому світі багато цікаво і небайдуже! За всю мою невелику кар'єру я встигла взяти інтерв'ю у лесбіянок в Америці, у Геїв в Швейцарії, побувати на параді рівності і братерства в Австралії , поспілкуватися з Трансгендерами в Таїланді, мітингувати разом з Бісексуалами за любов і прийняття у Швеції. Мені неймовірно цікаво дізнатися , як влаштовані механізми в тілі різних особистостей , і чому їх думка саме таке, і чому вони дотримуються певних переконань і принципів.

Мені важливо знати всю цю інформацію, щоб розуміти і приймати один одного такими, які ми є, адже у кожного з нас свій неповторний мова тіла! Сподіваюся, я нікого не зачепила і не образила своєю цікавістю і жагою знань! Хай живе любов у всіх її проявах! #регинатодоренко #регинапутешественница», – прокоментувала ситуацію Тодоренко.

Раніше в розділі Сторі Instagram артистка вирішила показати себе під час роботи над новим проектом. Причому позувала Тодоренко в студії без бус і серьег і грама косметики на обличчі.

як доповнення до світло-бежевому вільному костюму Регіна одягла на голову тільки чорно-білу пов'язку в дрібний горошок. У ролику також можна почути, що Регіна кумедно сміється і каже: "Ось так працюю!".

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