Регина Тодоренко решила оправдать себя после скандала о высказывании в сторону ЛГБТ-сообществ

Как известно, Тодоренко является ведущей собственного проекта, куда приглашает различных знаменитостей и часто задает гостям довольно провокационные вопросы, пишет Рoliteka.net.

Необходится и без скандалов. В одном из эфиров Регина неоднозначно высказалась в сторону людей с нетрадиционной ориентацией, за что получила целую волну гнева среди пользователей сети в свой адрес.

«#лгбт #читаюКомменты и #анализирую Во-первых, я благодарна вам за такое трепетное отношение и внимание к моему шоу #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ и за тёплые комментарии!🙏🏻

Во-вторых, сразу хочу высказаться по поводу негодований некоторых индивидуумов о моем вопросе Александру про ЛГБТ 🏳️‍🌈. Я не гомофоб, не женоненавистница.

Я - пытливый человек , которому в этом мире многое интересно и небезразлично! За всю мою небольшую карьеру я успела взять интервью у лесбиянок в Америке, у Геев в Швейцарии, побывать на параде равенства и братства в Австралии , пообщаться с Трансгендерами в Таиланде, митинговать вместе с Бисексуалами за любовь и принятие в Швеции. Мне невероятно интересно узнать , как устроены механизмы в теле разных личностей , и почему их мнение именно такое, и почему они придерживаются определенных убеждений и принципов.

Мне важно знать всю эту информацию, чтобы понимать и принимать друг друга такими, какие мы есть, ведь у каждого из нас свой неповторимый язык тела! Надеюсь, я никого не задела и не обидела своим любопытством и жаждой знаний! Пусть живет любовь во всех ее проявлениях! #регинатодоренко #регинапутешественница», – прокомментировала ситуацию Тодоренко.

Ранее в разделе Стори в Инстаграм артистка решила показать себя во время работы над новым проектом. Причем позировала Тодоренко в студии без бус и серьег и грамма косметики на лице.

В качестве дополнения к светло-бежевому свободному костюму Регина надела на голову только черно-белую повязку в мелкий горошек. В ролике также можно услышать, что Регина забавно смеется и говорит: "Вот так работаю!".

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