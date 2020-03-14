Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес налякала шанувальників своїм новим образом

Фотографію в розкішному платті вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Лопес стоїть в шикарному блискучому вбранні. Внизу наряду видно темну спідницю, яка обтягує пишні стегна зірки. А вгорі, починаючи з шиї, її огортає тканина в сріблястих кристалах. Артистка виглядає неймовірно, але бентежить один момент – на фото Лопес буквально залишилася без волосся і виглядає абсолютно лисою. До кінця незрозуміло, це невдала зачіска або зірка вирішила змінити імідж.

Так як фотографія була опублікована в сторіз, шанувальники Лопес не змогли залишити коментарі до неї.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою і обличчям практично без зморщок. Актриса зробила селфі в дзеркало, залишившись в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, підкачені руки і ноги. Зірка дивилася в камеру, її макіяж трохи "потік", мабуть, від тренування. Під постом Дженніфер отримала масу компліментів, її називали чудовою, адже її зовнішність абсолютно не відповідає її віку. Нагадаємо, що Джей Ло вже 50 років.

Як відомо, у актриси є двоє дітей-двійнят. Вона народила їх в 2008 році, але з їх батьком незабаром розлучилася. Зараз Лопес зустрічається з американським бейсболістом Алексом Родрігесом. У мережі вони регулярно діляться зворушливими відео і фотографіями з повсякденного життя. Зазначимо, що за всю кар'єру у Лопес було безліч романів з акторами, спортсменами та іншими відомими чоловіками.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала образом юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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