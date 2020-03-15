Зірка українського серіалу «Школа» Єлизавета Василенко порадувала шанувальників дуже відвертим фото

Свіжі знімки актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото 21-річна дівчина вигнулась у спокусливій позі, засвітивши всі свої достоїнства – тонку талію, пружну «п'яту точку» та ідеальні вигини. Дівчина з'явилася на фото в мереживній білизні чорного кольору. Зверху вона накинула піджак, але він зовсім нічого не прикриває.

«Сумую, скоро до вас повернуся. А поки, ловіть красу», - написала дівчина.

Пост зібрав понад 106 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від нової фотосесії Василенко.

«Ми теж дуже за тобою сумуємо», «Несіть вогнегасник», «Ідеальна», «Ось звідки така фігура гарна», «Естетика», «Богиня», «Ваааау, це занадто шикарно», «така Жіночна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко, яка зіграла Лолу в серіалі «Школа», продовжує радувати підписників ефектними знімками. Нещодавно вона опублікувала фото, на якому красується біля кафе в білосніжній сукні на ремені. Наряд ненавмисно піднявся, оголивши одну ногу молодої зірки. Образ Єлизавета доповнила грайливою косичкою, яка додала її луку жіночності.

«Тискаю», — прокоментував фото хлопець Лізи Даня Вегас, який також знімався в серіалі «Школа».

Як відомо, до «Школи» Ліза вже була популярним Instagram-блогером. Також вона була популярна в суспільстві косплеєрів. Дівчина будувала модельну кар'єру, а також отримувала вищу освіту, але інститут так і не закінчила. Вже з 2014 року дівчина почала їздити по світу, працюючи моделлю. Вона працювала в Японії, Південній Кореї та Китаї. До речі, дівчина регулярно знімається у відвертих фотосесіях, незважаючи на свій юний вік.

Нагадаємо, що Єлизавета Василенко зі «Школи» роздяглася прямо на вулиці заради гарячих фото: "Яка ж розкішна!".

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