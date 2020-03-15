Британський музикант, один із засновників музичного стилю індастріал Дженезіс Пі-Орридж помер після декількох років боротьби з лейкозом

Пі-Орриджу (Нейл Мегсон – справжнє ім'я) було 70 років. Останні 2,5 роки він намагався побороти недугу. В першу чергу, Пі-Орридж відомий у світі як один з популяризаторів індустріальної музики. Крім цього, він і його дружина Леді Джей були прихильниками концепції пандрогінності. Вони робили безліч операцій, щоб позбутися своєї статевої ідентичності і вийти за межі статі, стерти відмінності між чоловіком і жінкою. Якщо подивитися на останні фотографії музиканта, важко сказати, якої він статі.

До речі, його останній пост в Instagram був опублікований три дні тому. Він написав: "я сьогодні, час йти додому".

Варто відзначити, що роботи Пі-Орриджа в музиці і культурі мали великий вплив на сучасну молодь.

Як відомо, Пі-Орридж займався не тільки музикою. Він відомий своїми перфомансами і публічними виступами. Він навіть заснував релігійну організацію «Храм душевної молодості».

Ніл Мегсон з дитинства став цікавитися окультизмом і мистецтвом авангарду. У віці 25 років він заснував проект Throbbing Gristle. Відзначається, що Пі-Орридж не був першим, хто грав індастріал, але він став хрещеним батьком цього жанру і його найпопулярнішим представником 1980-1990-х років. Цікаво, що Пі-Орридж був дуже плодовитим музикантом. За своє життя він записав понад сто альбомів. На думку музичних критиків, Пі-Орридж вніс неоціненний внесок в експериментальну музику.

Як стало відомо, музиканта поховають з його дружиною, яка померла від раку в 2007 році.

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