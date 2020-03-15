Турецько-німецька актриса і модель Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників знімками з відвертій фотосесії

Знімки Узерлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.

Так, на нових фото актриса, яка прославилася завдяки ролі Хюрем Султан в серіалі «Величне Століття», позує в сукні з вирізами. Вона оголює ноги на фото, закушує губи і відкриває рот, додаючи градуси до температурі і без того гарячих фото.

Узерлі показала цілих три фотографії, які не залишили байдужими її шанувальників. Пост зірки був оцінений за першу годину публікації на 40 тисяч лайків і сотні коментарів.

Також красуня продемонструвала свої нові нарощене волосся, які їй йдуть набагато більше, ніж коротка стрижка, судячи за відгуками під фото на її сторінці в соціальній мережі instagram.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників фотографії з останнього заходу

На серії фотографій актриса красується на червоній доріжці в оточенні журналістів, сміється, посміхається в камеру, а також сидить у глядацькому залі. Для виходу в світ Мер'єм вибрала топ з глибоким декольте, сірий піджак з незвичайними плечима. Волосся актриса зібрала у гульку. Макіяж Мер'єм був ідеальним, на фото її обличчя виглядає неймовірно.

«Права жінок та гендерна рівність - одна з найбільш важливих тем нашого суспільства. Ми повинні все більше і більше працювати рука об руку, щоб створити краще місце на «нашої» планеті Земля, де все підлоги повинні бути рівними. Одним з проектів, які підтримують права жінок та гендерна рівність є фестиваль SHEnema», - розповіла Узерлі про захід, який вона відвідала.

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