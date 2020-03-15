Українська співачка Надя Дорофєєва показала яскравий знімок в компанії Позитива

Як повідомляє Politeka.net група "Время и Стекло" днями шокувала і засмутила прихильників заявою – на піку популярності дует припинив своє існування. Надя Дорофєєва та Олексій "Позитив" Завгородній сповнені нових ідей та оптимістично дивляться в майбутнє.

Зараз користувачі мережі радіють кожному спільному знімку своїх улюбленців, нові кадри не стали винятком. У підписі до світлини дівчина зазначила, що в таких образах вони з'явилися разом на шоу "Світське життя", яку веде Катерина Осадча.

На знімку Надя скромно і соромливо притискається до Олексія, обіймаючи його за спину. Фото вийшло вельми оригінальним і яскравим. При цьому, співачка і співак посміхаються, дивлячись у камеру. На третьому кадрі вони затиснули Осадчу з двох сторін.

На фото співачка позує у шкіряних штанях чорного кольору, білій блузці-топі і стильних туфлях на підборах. А Позитив стоїть у білому костюмі з помаранчевим гольфом і високих кросовках.

Фани Наді і Позитиву прийшли в повний захват від їх спільних знімків. Вони з новою силою почали хвалити артистів, обсипаючи знаменитостей безліччю компліментів.

"Кращі😍", "Які ж ви гарні 😍", "Не дивлячись на все, ви у мене в серці назавжди, я не забуду вас ніколи💘❤️", "закохалася заново💘", "Надюшечка, чому такі милі?💕", "аа, які мілааашки😻🔥", "Ідеальні штани ☝🏼😎".

Також до цього артисти показали себе, наглядачами за переглядом змонтованої запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.

Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:

"Коли я усвідомлюю, що група "Час і Скло" існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув".