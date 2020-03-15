Танцівниця, учасниця проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, чому підтримала колишню дружину Володимира Остапчука, а не свого партнера по танцям

Ілона Гвоздьова не раз відзначала, що, заявивши про розлучення, Володимир завдав травму їй і її сім'ї, а також поставив пляму на її репутації. Про це повідомляє «24 канал».

Гвоздєва в інтерв'ю зізналася, що телеведучий не бачить навколо нікого крім себе, тому вона підтримує його колишню дружину Олену Войченко.

«Звичайно я на боці жінки, тому що я сама жінка. Володимир занадто загрався в гру "Я класний". Вибач, Володю, але це так. Не важливо, це парне змагання в сім'ї або на проекті, але потрібно бачити крім себе ще когось», – наголосила Ілона Гвоздьова.

Зазначимо, що Ілона Гвоздьова та ведучий Володимир Остапчук були партнерами на телешоу "Танці з зірками". Однак завжди усміхнений і привітний на камеру шоумен, в житті виявився зовсім іншим.

Нагадаємо, що скандальний телеведучий Володимир Остапчук вирішив в незвичайній формі привітати жінок з 8 березня.

«Як же ви з нами, дівчата, мучитеся. Ми вічно тупим, не можемо вибрати елементарний кефір, з дитиною нас не залишиш і перед подругами іноді соромно", - пише Остапчук.

За його словами, чоловіки стають ідеальними тільки, коли провинятся. І залишаються такими, поки жінки не прощають. Крім цього, вони не стежать за вагою і грошима і весь час забувають, де лежать речі.

«Але не дивлячись на все це Ви любите нас. Ви вірите в нас, нами ви захоплюєтеся, ви даруєте життя і друге дихання, ви даєте ще один-це точно-останній шанс. Роками», - зазначив телеведучий.

За годину пост Остапчука зібрав близько 5 тисяч лайків. Багатьом прихильницям телеведучого сподобалося привітання Остапчука, незважаючи на те, що нещодавно багато жінок засуджували його за гучний розлучення.

«Не всі такі, як ти написав Вова», «Ось прям в точку. Напевно цей текст мається на увазі, коли хтось говорить «Всі мужики однакові» - пишуть фоловерів.

Нагадаємо, що Остапчук показав загальне фото з коханкою, пікантні фото облетіли мережу: "Березневий кіт".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука зізналася, як підкорила телеведучого: "Феромони, мозок і...".

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