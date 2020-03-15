Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес перейшла всі межі відвертості у своєму віці

Фотографію в одному чорному боді та білій блузці без рукавів вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На знімку Лопес позує широко розставивши ноги на шпильках, при цьому засвітивши найпотаємніші місця без одягу.

Фото приурочено до того, що через два дні виходить у продаж її нова колекція одягу для жінок. Знімок в убранні її бренду Лопес і показала в мережі.

Образ свій співачка доповнила яскравим макіяжем та кільцем з камінням, а волосся гладко зачесала тому, щоб не відволікало від одягу.

У цілому наряд вийшов дуже незвичайним, поєднуючи в собі звичайне чорне боді, яке можна заховати в штанях або під спідницею, і блузку з чорною накидкою у вигляді скороченого жакета з зав'язками.

В мережі по достоїнству оцінили нове відверте фото зіркової улюблениці. Знімок зібрав понад 2,5 мільйонів лайків і сотні тисяч коментарів.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала фото, де стоїть у шикарному блискучому вбранні. Внизу наряду видно темну спідницю, яка обтягує пишні стегна зірки. А вгорі, починаючи з шиї, її огортає тканина в сріблястих кристалах. Артистка виглядає неймовірно, але бентежить один момент – на фото Лопес буквально залишилася без волосся і виглядає абсолютно лисою. До кінця незрозуміло, це невдала зачіска або зірка вирішила змінити імідж.

Так як фотографія була опублікована в сториз, шанувальники Лопес не змогли залишити коментарі до неї.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес похвалилася ідеальною фігурою і обличчям практично без зморщок. Актриса зробила селфи в дзеркало, залишившись в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, подкаченные руки і ноги.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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