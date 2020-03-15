69-річна російська співачка Надія Бабкіна приголомшила зовнішнім виглядом, багато шанувальників вже не впізнають артистку

Як передає Politeka.net, знаменитість поділилася постером у своєму мікроблозі в Instagram. Природньо, що плакат оброблений в графічному редакторі, однак, на думку більшості коментуючих, настільки сильно омолоджувати зовнішність - це вже занадто.

Постер виконаний в сірих тонах з яскравими вкрапленнями: червоні губи артистки і кілька помаранчевих елементів фону.

Майстри здорово "поворожили" над обличчям Бабкіної: шкіра гладка, без єдиної зморшки. Користувачі також припустили, що голову Надії "причепили" на чуже тіло.

В коментарях багато негативних відгуків: по всій видимості, співачка, переборщивши з фотошопом, в гонитві за красою і молодістю, засмутила фанатів. До речі, багато хто за таку поведінку порівняли її з іншою російською артисткою - 70-річною Аллою Пугачовою, яка останнім часом також епатує публіку, виставляючи неприродньо "молоді" фото в Instagram.

"Навіщо стільки фільтрів, але не 18 років Вам!"

"Вирішила хайпануть 😂"

"Як пугачиха під дівчинку косить"

"Надія Георгіївна не розчаровувайте нас всіх цим фото"

"Не треба видавати бажане за дійсне.Це перебір!"

"Не впізнала. Ну і фотошоп!"

"думаю вона сама себе вже не впізнає...."

"Я дуже Вас люблю! Але навіщо таке фото🙈🙈🙈 Ви прекрасні, такою яка є "

"А я подумала які сережки у Евеліни Бледанс 😁а придивилася надія 😁✌️"

"Друга Алла Борисівна вже, фотошоп рулить і причому дуже!(("

Раніше ми повідомляли, у програмі "Секрет на мільйон" Бабкіна зізналась, що у молодості ледь не вчинила самогубство. При чому, вона тоді була на пізніх термінах вагітності.

Так, у 25-річному віці за пару тижнів до пологів артистка подумувала про те, щоб звести рахунки з життям. Причиною депресії стала зрада чоловіка. Побачивши його в ліжку з іншою, Бабкіна кинулася до вікна. За її словами, від фатального кроку її нібито зупинила ненароджена дитина, після чого вона почала вірити в містику і силу знаків.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

Як повідомляла Politeka, Бабкіну дорікнули в переборі з пластикою: «На себе не схожа»

Також Politeka писала про бійку Бабкіної і Кадишевої.