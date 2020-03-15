69-летняя российская певица Надежда Бабкина ошарашила внешним видом, многие поклонники уже не узнают артистку

Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась постером в своем микроблоге в Инстаграм. Естественно, что плакат обработан в графическом редакторе, однако, по мнению большинства комментирующих, настолько сильно омолаживать внешность - это уже чересчур.

Постер выполнен в серых тонах с яркими вкраплениями: алые губы артистки и несколько оранжевых элементов фона.

Мастера здорово "поколдовали" над лицом Бабкиной: кожа гладкая, без единой морщинки. Пользователи также предположили, что голову Надежды "прицепили" на чужое тело.

В комментариях много негативных откликов: по всей видимости, певица, переборщив с фотошопом, в погоне за красотой и молодостью, расстроила фанатов. К слову, многие за такое поведение сравнили ее с другой российской артисткой - 70-летней Аллой Пугачевой, которая в последнее время также эпатирует публику, выставляя неестественно "молодые" фото в Инстаграм.

"Зачем столько фильтров, но не 18 лет Вам!"

"Решила хайпануть 😂"

"Как пугачиха под девочку косит"

"Надежда Георгиевна не разачаровывайте нас всех этим фото"

"Не надо желаемое выдавать за действительное.Это перебор!"

"Не узнала. Ну и фотошоп!"

"думаю она сама себя уже не узнает...."

"Я безумно Вас люблю! Но зачем такое фото🙈🙈🙈 Вы прекрасны, такой какая есть "

"А я подумала какие серьги у Эвелины Блёданс 😁а присмотрелась надежда 😁✌️"

"Вторая Алла Борисовна уже, фотошоп рулит и причем слишком!(("

Ранее мы сообщали, в программе "Секрет на миллион" Бабкина призналась, что в молодости едва не совершила самоубийство. При чем, она тогда была на поздних сроках беременности.

Так, в 25-летнем возрасте за пару недель до родов артистка подумывала о том, чтобы свести счеты с жизнью. Причиной депрессии стала измена мужа. Увидев его в постели с другой, Бабкина бросилась к окну. По ее словам, от рокового шага ее якобы остановил неродившийся ребенок, после чего она начала верить в мистику и силу знаков.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

Как сообщала Politeka, Бабкину упрекнули в переборе с пластикой: «На себя уже не похожа»

Также Politeka писала о драке Бабкиной и Кадышевой.