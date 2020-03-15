У мережі з'явилося спільне фото російської співачки Христини Орбакайте з дочкою та сином

Знімок розмістили на фан-сторінці Алли Пугачової в Instagram, передає Politeka.net.

Старша дочка Алли Пугачової, відома російська виконавиця Христина Орбакайте покрасувалася на сімейному фото зі своїм чоловіком Михайлом Земцовим, дочкою Клавдією і подорослішалим сином Дені Байсаровим.

По всій видимості, фотографія зроблена ще влітку під час відпочинку.

Варто відзначити, що 7-річна донька Орбакайте і Земцова Клавдія - помітно подорослішала. Фолловери Христини зазначили, що на свою зоряну мати - дівчинка не дуже схожа, а от на батька - 41-річного бізнесмена - неймовірно. Крім того, шанувальники звернули увагу, що Дені перетворився на справжнього красеня. Але особливо уважні зазначили, що на фото не вистачає старшого сина Христини.

«Ще одного сина не вистачає», « Хіба вони разом?»,

«Як тато любить свою Клавдію! Щастя вашій родині!», «Дочка, ксерокопийка папи🙂 🌹🌹», «Клавочка так на тата схожа!», «Дені красень , Христина, як дівчинка мила, Клавуся на тата схожа, але краса дитяча, а тато некрасивий», «Як же я обажаю цю сім'ю,завжди приємно на них дивитися,Здоров'я,щастя,любові,благополуччя Вашій родині❤️»,

«Прекрасна сім'я», - написали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Орбакайте з пляшкою викликала фурор в мережі. Так, артистка поділилася відео, на якому відкриває шампанське, розбризкуючи його і розливаючи на себе і всіх навколо - співачка відзначала Новий рік.

Шанувальники Христини поспішили залишити відгуки під роликом:

"Супер!!! Ось так треба запалювати Новий рік 👍🏼🎉🍾 "

"Мені завжди було цікаво в чому сенс так робити шампанським? Коли його можна випити 😊?"

"Мабуть не вона відмивати буде т?! Зате весело."

"По ходу їй це все не прибирати🤦‍♀️".

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