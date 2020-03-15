Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська показала, як наводить марафет, при цьому вона вбралася у відвертий наряд

Як повідомляє Politeka.net, Слава Камінська з групи НАангели не приховує, що вдавалася до послуг пластичних хірургів, щоб поліпшити свою зовнішність - по версії її колишнього чоловіка Едгара, який якраз і був одним з них, навіть занадто багато.

Сама співачка з гумором ставиться до пліток щодо змін у своєму тілі, що й довела в новій публікації в Instagram.

В цей раз вона вирішила показати користувачам мережі, як насправді виглядає без косметики. На нових відео красуня показує своє обличчя з тонною косметики: яскрава червона помада, тоналка і густо нафарбовані вії. А в наступному ролику Слава Камінська демонструє, як швидко змиває макіяж і постає перед підписниками у природному вигляді, навіть мурахи бігають по шкірі від побаченого.

При цьому на ній досить відверте вбрання: спортивний ліфчик, оливкового відтінку, який не приховує її "черешеньки".

Користувачі мережі, на жаль, не можуть залишити ні своїх коментарів з приводу кадрів, ні лайків, адже їх знаменита співачка показала у своєму особистому Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Слава Камінська з "НеАнгелів" покрасувалася з "чоловічим" обличчям і практично голою.

Нові кадри зірка сцени та мережі опублікувала в Instagram-сторіз. На одному з фото Слава вирішила тимчасово перевтілитися в чоловіка і з допомогою популярного у вищезгаданій соцмережі фільтра, "приклеїла" собі чоловічі вуса.

Артистка практично без макіяжу позувала в автомобілі і з серйозним виразом обличчя. Друге фото Слави з тих же сторіз - напевно порадувало більшість її фанів. Так на знімку співачка постала практично голою - на ній була відкритого типу нижня білизна, класичне взуття, стильна укладка.

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