Українська актриса і співачка Марта Адамчук з "Жіночого кварталу" покрутилася біля дзеркала в стильному вбранні, чим зачарувала своїх шанувальників

Артистка поділилася кадром у світлому піджаку оверсайз, який, ймовірно, одягла на голе тіло. Стримане укладання і промениста усмішка Марти вдало доповнили образ, пише Politeka.net.

Адамчук, зазначимо, чи не перша скромниця і розумниця "Жіночого кварталу" - відверті фото для голосистої красуні в її Інста рідкусне явище, але цього разу сміливий, але не вульгарний образ став певним винятком з правил.

Сфотографувалася красуня-артистка біля дзеркала, навколо виднівся оформлений зі смаком інтер'єр - ймовірно апартаменти готельні.

Зазначимо, що коментарів під фото не багато, але фани Марти завжди відзначають її природну красу і жіночність.

Раніше ми повідомляли, Марта підкорила публіку, виставивши фото, на якому постала в казковому вбранні, як у принцеси. Красуня позувала прямо на вулиці, швидше за все, сильно здивувавши перехожих, в платті зеленого відтінку з пишною спідницею. Марта стояла спиною до об'єктиву, подивившись в камеру через плече. Дівчина двома руками тримала неосяжну спідницю і ніби застигла в кроці.

"Нам не потрібно боротися за право бути жінкою. Природа наділила нас цим. Пам'ятайте про це кожен день 🧚🏼‍♂️", - написала в соцмережі Марта.

"Мартуся, ти унікальна 😍"; "Приголомшлива спідниця 😍", - відповіли їй в коментарях.

Також ми повідомляли, Адамчук зворушила шанувальників фото зі своєю вагітною подругою і колегою по "Жіночому кварталу" Вірою Кекелією. Адамчук покривлялася, ніби теж в положенні, випнувши свій животик. Її витівка потішила Кекелію, що посміхалася на фото.

"Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"; "Як сестри!👍"; "Які позитивні😘😘😘", - писали в коментарях віддані фанати.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" показала обличчя зблизька і вразила зовнішнім виглядом.

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