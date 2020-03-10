33-летняя украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", покорила публику роскошным образом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в "королевском" платье зеленого оттенка с невероятно пышной юбкой. Артистку засняли на улице рядом с офисным зданием. Несмотря на впечатляюще бархатный март, Адамчук все же "утеплилась", накинув на плечи черный пиджак. Марта позировала со спины, удерживая двумя руками необъятную юбку и кокетливо смотрела через плечо в камеру. Яркий макияж дополнил соблазнительный образ красотки.

За считанные минуты кадр получил несколько сотен "сердечек" и комплиментов в стиле "вау". Безусловно, девушку в таком-то наряде не могли не заметить прохожие на улице.

"Нам не нужно бороться за право быть женщиной. Природа наделила нас этим. Помните об этом каждый день 🧚🏼‍♂️", - написала в соцсети Марта.

"Мартуся, ты уникальная 😍"; "Обалденная юбка 😍", - ответили ей в комментариях.

Ранее мы сообщали, Марта заставила публику восхищаться стильным образом, опубликовав портретное черно-белое фото в Инстаграм. Девушка предстала в наряде расцветки "гусиная лапка" с кружевным воротником и оригинальной вставкой на груди.

Ради выразительности артистка присобрала волосы немного назад, таким образом, открывая лицо и подчеркивая эффектные скулы. Насколько можно понять по черно-белому фото, на лице Марты минимум косметики. Артистка открыто и слегка дерзко смотрит прямо в объектив. От фото так и веет некоей внутренней силой.

Также мы рассказывали, как Марта покорила публику, обтянув стройные ножки в черные легинсы. Стильный образ певица дополнила элегантным бежевым пиджаком и черными тонкими перчатками.

Кроме того, мы писали, что Адамчук похвасталась фото со своей беременной подругой и коллегой по "Кварталу" Верой Кекелией. Девушки покривлялись и посмеялись на камеру. Марта подразнила подружку, выпятив свой живот, будто она тоже в положении.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".