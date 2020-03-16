Украинская актриса и певица Марта Адамчук из "Женского квартала" покрутилась у зеркала в стильном наряде, чем очаровала своих поклонников

Артистка поделилась кадром в светлом пиджаке оверсайз, который, вероятно, надела на голое тело. Сдержанная укладка и лучезарная улыбка Марты удачно дополнили образ, пишет Politeka.net.

Адамчук, отметим, чуть ли не первая скромница и умница "Женского квартала" - откровенные фото для голосистой красотки в в ее Инсте редкое явление, но в этот раз смелый, но не пошлый образ стал неким исключением из правил.

Сфотографировалась красавица-артистка у зеркала, вокруг виднелся оформленный со вкусом интерьер - вероятно апартаменты гостиничные.

Отметим, что комментариев под фото не много, но фаны Марты всегда отмечают ее естественную красоту и женскую привлекательность.

Ранее мы сообщали, Марта покорила публику, выставив фото, на котором предстала в сказочном наряде, как у принцессы. Красотка позировала прямо на улице, скорее всего, сильно удивив прохожих, в платье зеленого оттенка с пышной юбкой. Марта стояла к объективу спиной, посмотрев в камеру через плечо. Девушка двумя руками держала необъятную юбку и как бы застыла в шаге.

"Нам не нужно бороться за право быть женщиной. Природа наделила нас этим. Помните об этом каждый день 🧚🏼‍♂️", - написала в соцсети Марта.

"Мартуся, ты уникальная 😍"; "Обалденная юбка 😍", - ответили ей в комментариях.

Также мы сообщали, Адамчук растрогала поклонников фото со своей беременной подругой и коллегой по "Женскому кварталу" Верой Кекелией. Адамчук покривлялась, будто тоже в положении, выпятив свой животик. Ее выходка позабавила смеющуюся на фото Кекелию.

"Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"; "Как сестры!👍"; "Які позитивні😘😘😘", - писали в комментариях преданные фанаты.

Напомним, красотка из "Квартала 95" показала лицо вблизи и поразила внешним видом.

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