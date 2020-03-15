Студія "Квартал 95" попередила українців, що нові зйомки "Вечірнього кварталу" будуть проходити без глядачів у залі

Важлива інформація з'явилася на Instagram-сторінці студії "Квартал 95", передає Politeka.

"Згідно з обмеженнями у проведенні масових заходів у столиці, чисельність людей на одну подію не повинна перевищувати 60 осіб. Також згідно з постановою Кабінету міністрів про запобігання розповсюдження на території України коронавіруса COVID-19, запис нової програми "Вечірнього Кварталу" відбудеться у Палаці "Україна" без гостей", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що куплені на концерт 17 березня, будуть діяти на виступ 29 травня, а концерт 18 березня – скасовується. До того ж, гроші за квитки можна буде повернути.

"Квитки, які глядачі придбали на концерт 17 березня, будуть дійсні на зйомку Нової Додатки 29 травня! ❗️Концерт, запланований на 18 березня, скасовано. ❗️Відповідно до законодавства України глядачі, що купили квитки, можуть повернути гроші, звернувшись за місцем купівлі", - повідомляється в публікації.

Нагадаємо також, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах коронавіруса міжнародної надзвичайною ситуацією. За час поширення вірусу по світу було зафіксовано, щонайменше, 118,7 тисяч випадків зараження. Щодня кількість хворих зростає. Від ускладнень, які викликав вірус, померли тисячі людей. Тільки в Китаї померли більше 3 тисяч чоловік.

Слідом за Китаєм почали страждати інші регіони. Вірус дістався до Європи і США. Рекордсменом за зараженням в Європі є Італія. Там зафіксовано понад 10 тисяч хворих. Тільки 10 березня від ускладнень в Італії померло близько 170 людей. Зазначимо, що вірус швидко поширюється. Близько 2 тисяч випадків захворювання зафіксували у Франції, Іспанії і Німеччини. Про першому випадку коронавіруса оголосили в Туреччині.

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