Російську виконавицю шансону Любов Успенську рознесли в пух і прах в мережі після публікації нового знімка

Так, днями на своїй сторінці в Instagram співачка оприлюднила нове фото, зроблене під час світського заходу в Петербурзі, пише Politeka

На фото артистка попозувала в обтягуючому платты зеленого кольору, при цьому вона виглядала задоволеною і свіжою на вигляд.

«Я сьогодні скасувала всі справи і прийняла запрошення мого друга Кір'янова Віктора Миколайовича, Президента Російської Автомобільної Федерації і відвідала урочисту церемонію нагородження чемпіонів», - написала Успенська.

При цьому багато шанувальників звернули увагу на її обличчя. Люди зізнавалися, що буквально не впізнають співачку, так як її зовнішність сильно змінилася. Вони стали докоряти її зловживанні уколів краси.

"Краще б донькою зайнялася... Тільки подивіться, що вона робить і в якому вона стані.... Її рятувати потрібно, адже вона у вас одна... Невже не шкода?", - вони накинулися з критикою.

Але знайшли і такі, хто став на захист своєї улюблениці.

«Любов, забувай всі справи і живи на повну котушку, кайфувати від життя, люби себе, цінуй себе - ти це заслужила»,

«Шикарно виглядаєте🌹🌹🌹», «Скільки зла. А що ви робите на її сторінці? Заздріть мовчки, почніть з себе і до Успенської не доберетеся!", прокоментували фанати.

Як повідомлялося раніше, зірка шансону Любов Успенська звинуватила російську телеведучу Ксенію Собчак в тому, що вона скористалася проблемами в її родині для хайпи.

Про це Успенська написала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона погодилася прийти на шоу до Ксенії Собчак в надії, що та дозволить їй розставити всі крапки в скандалі з її дочкою Тетяною Плаксіної. Але Собчак, за її словами, скористалася ситуацією і провернула все так, щоб було вигідно їй.

Успенська зазначила, що чекала розуміння з боку Собчак і була впевнена, що вона допоможе їй зупинити потік негативу в її адресу.

«Мати, жінка, дивиться в очі і погоджується допомогти у всьому по-людськи, нарешті розібратися, раптом перетворюється в холодну цинічну, безрозсудну, порожню ведучу шоу», - заявила Успенська.

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

Як повідомляла Politeka, дочка Успенської заговорила про диявола, росіяни налякані: "Любу шкода...".

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